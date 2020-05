Coudre des masques vite et bien

Coudre un masque à plis n'est pas sorcier. Quand il y en a plus, et il y a de la demande en vue du déconfinement du 11 mai, cela demande plus d'organisation. Laissez-vous guider !

Vous avez envie de coudre des masques pour protéger votre famille, vos proches... Attention, vous allez être vite submergé! Les communes ont bien commandé des masques "grand public", mais elles sont peu nombreuses à avoir été déjà livrées.

En attendant, vous vous êtes peut-être déjà mis à coudre des masques en tissu anti-postillons. En coudre un, ça va. En coudre plusieurs... voire des dizaines, mieux vaut être organisé !

D'abord en lisant et relisant les tutos, jusqu'à en être imprégné. L'AFNOR vous guide.

S'organiser... et repasser...

Puis en s'organisant (table de travail, matériel), en divisant le travail. On peut aussi se faire aider par la famille, et bientôt dès le 11, par des amis ! N'oubliez pas que la clef de la couture bien faite est le repassage... Si. Et en travaillant "à la chaîne", vous évitez d'aller toutes les deux minutes jusqu'à la table à repasser.

S'organiser permet de ne pas perdre de temps. Plus de fil dans la cannette ? Qui ne s'est jamais aperçu qu'en la bobinant, ensuite, on pensait à autre chose et la couture n'était pas si belle ? Mieux vaut en faire d'avance, comme ça, on change très vite ! Et ce n'est pas au moment de coudre les liens qu'il faut s'apercevoir qu'il n'y a plus d'élastique !

S'organiser, c'est d'abord aussi vérifier les tissus avant, qu'ils soient assez filtrants mais qu'ils laissent respirer (cf Afnor). C'est dommage de tout coudre... et de s'apercevoir que ça ne va pas !

Se dire qu'on verra les finitions. Les petites coutures au fil assorti et invisibles, on oublie... Là le modèle préconisé a les surjets/surfils apparents. Pour le fil, un conseil, si ce n'est pas du blanc, du noir ou du rouge, optez pour du gris! Ca se fond plutôt bien, et ça évite de changer de fil à chaque fois.

Et pour éviter d'être lassé... Variez les motifs !

D'ailleurs, tous ces masques, avez-vous le droit de les donner, des vendre ? Oui, sous certaines conditions.