Dans le Gers, on recycle les capsules de café

Belle initiative dans le Gers, Clovaly embellit votre quotidien. Claudine et son amie Line ne manquent pas d'idées. Depuis 4 ans, les deux gersoises sont spécialisées dans le recyclage de matières premières inutilisables, usées. Claudine récupère les capsules de café en aluminium pour les transformer en bijoux et objets utilitaires. Line prend des jeans transformés en tabliers... Claudine Moreau est l'invitée de Circuit Bleu, Côté Expert sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

Rendez-vous dans la boutique éphémère à Samatan (32) ce vendredi 11/02, samedi12 et lundi 14 février, pour la Saint-Valentin. Les boutiques Camaïeu de Pamiers (09) et Colomiers (31) ont également reçu les créatrices d'Occitanie. Prochainement, vous les croiserez sur des marchés de producteurs à Lombez, Lisle-en-Dodon ou Noilhan. A venir aussi : une expo-vente à Mazamet (81), Hautpoul (81) et dans le salon de coiffure Révolutif Studio de Gimont (32). Clovaly participe aussi au soutien financier du refuge de la Tanière qui recueille des animaux en détresse.