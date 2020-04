De l'Atelier D'éco Solidaire au projet IKOS, le grand recyclage!

Surproduction, épuisement des ressources, profusion de déchets...et si on jetait moins ? et si on réemployait ? et si on apprenait à réparer ? et si on créait des emplois utiles ? C'est Le projet ïkos animé notamment par Nathalie et Fabrice Kaid, Invités de la Vie en Bleu le mag

Au départ il y a l'Atelier D'éco Solidaire imaginé par Nathalie et Fabrice Kaid il y a presque 10 ans déjà. Situé au 7 Rue la Motte Picquet, à Bordeaux dans le quartier de Bordeaux-lac. L'idée reposait et repose toujours sur un constat simple : en France, chaque année ce ne sont pas moins de 650kg d’ordures et d’encombrants produits par personne. Pour certains, ces encombrants sont en parfait état d’usage. À ceci, s’ajoute le problème des prélèvements sur les ressources naturelles. La recyclerie créative est à la fois un centre de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement. L’objectif est d’agir concrètement sur la diminution de notre production de déchets, par la réutilisation et la sensibilisation. Au passage, La recyclerie participe à une dynamique locale de création d’emplois et d’essor de l’artisanat. La structure et ses artisans et ses partenaires, partagent les projets artistiques, faisant collaborer harmonieusement des personnes de 17 à 77 ans, dans une atmosphère positive.

Valoriser les objets et ne pas oublier l'humain

Véritable ruche , la recyclerie a constitué une véritable équipe soudée . Une équipe qui accueille elle-même des publics en difficultés, ou qui se déplace dans les établissements scolaires, pour sensibiliser sur le recyclage et la transformation des objets. L’établissement accueille aussi de nombreux bénévoles. Le moteur de cet Atelier c'est la transformation. La recyclerie récupère les tissus, les meubles, les décorations et luminaires usés dans une démarche éco responsable afin de les transformer en pièces uniques et originales proposées à la vente dans un showroom. Nathalie Kaid livre quelques astuces au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

Nathalie Kaid et la transformation des objets Copier

" On n'a pas besoin de savoir dessiner ou peindre pour être capable de redonner une seconde vie à un meuble par exemple..." Nathalie Kaid

Table basse Customisée BD - Nathalie Kaid

Le projet IKOS

Le projet ïkos , tel que le raconte Fabrice Kaid c'est un peu le prolongement naturel de l'atelier D'éco Solidaire. Ikos, c'est l'occasion d'aller encore plus loin avec 5 associations et entreprises sociales pionnières et de référence sur le réemploi à Bordeaux et en France. On y retrouve par exemple , Le Relais, Le livre Vert, Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine, R3 réseau de Réemploi, et d'autres partenaires. Ikos sera un lieu de vie convivial accueillant des rencontres, des événements, des ateliers créatifs, des actions de sensibilisation…Un lieu de réemploi où chacun pourra déposer, réparer, récupérer ou acheter des objets de la vie de tous les jours. Sur 17 000 m2 pour traiter 11 000 tonnes de biens par an.

Naissance du projet IKOS Copier

" A travers ce projet IKOS , le grand intérêt c'est de pouvoir réunir les acteurs du textile , du livre, du meuble, d'avoir une offre des objets de seconde main, mais aussi de faire du transfert de connaissance" Fabrice Kaid

Objets transformés - Nathalie Kaid

Plus la vie d'un objet se prolonge plus l'empreinte environnementale est faible

Ikos s’inscrit dans un nouveau monde synonyme d’usage, de réutilisation, de partage et de qualité. 17 000 m2 de locaux et près de 200 emplois locaux permettront de remettre les objets, meubles, livres, vêtements, électroménager… à leur juste place. Sur un même lieu, chacun·e pourra déposer ses objets appelés à être triés, rénovés et remis en circulation, en acheter ou en récupérer, apprendre lors de visites et d’ateliers créatifs à réparer, à rénover et consommer autrement, participer à des événements et rencontrer d’autres personnes aspirant à “consommer” autrement…

Ikos Construire le projet Copier