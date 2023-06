Découvrez le nouveau dossier immobilier Paris/IDF de l'OBS avec France Bleu Paris

Malgré la hausse des taux, l'attitude frileuse et sélective des banques et des vendeurs parfois réticents à revoir leurs exigences, on constate néanmoins une légère reprise après un premier trimestre très grippé.

Paris et sa banlieue

Marché classique et haut de gamme : qui achète aujourd'hui à Paris ?

Sortir de Paris pour un meilleur cadre de vie ?

Panorama du marché

Financement, rénovation énergétique, choix du neuf ou de l'ancien, investissements... L'Obs dresse un panorama complet du marché en Ile-de-France dans son nouveau supplément immobilier Paris / Ile-de- France.

A retrouver en kiosques dès aujourd'hui en partenariat avec France Bleu Paris.