Découvrez le supplément immobilier Paris/IDF de l'OBS en partenariat avec France Bleu Paris

Est-ce le bon moment pour acheter ? Où avoir les meilleurs crédits ? Qu'a changé le confinement chez les vendeurs ? Et chez les acheteurs ? Toutes ces questions ont une réponse dans les colonnes du supplément immobilier de l'OBS à retrouver, en partenariat avec France Bleu Paris, dès le 26 Novembre dans vos kiosques et chez vos marchands de journaux.

L'immobilier à Paris/IDF est touché par la double crise sanitaire (aggravée par le confinement) et économique. Les freins sont multiples (emploi, crédit, Covid, espoir de baisse de prix, ...) mais les taux sont toujours bas et la pierre reste un refuge financier, patrimonial, psychologique et ... physique

Le nombre de biens en vente augmente mais les prix ne baissent pas encore sur tous les types de biens. Quel paysage va t'il émerger dans les prochains mois?

"Paris ne brûle plus"

C'est le titre d'un des articles que vous retrouverez dans le supplément de l'OBS avec ce constat : les prix à Paris n'augmentent plus. Arrondissement par arrondissement, quartier par quartier, le magazine vous donne la fourchette de prix des biens et vous explique surtout les causes de ce retour à la raison.

Autre développement : les conséquences du confinement. Si les envies d'ailleurs ont bien submergées les parisiens, les recherches de maison ne sont restées que ça... des recherches. L'OBS vous explique pourquoi.

"Peut-on encore souscrire un crédit ?"

Un article "pratico-pratique" : conditions des prêts, quels taux dans quelle banque, avec ou sans apports ? Là aussi, des réponses, concrètes, sur les questions que l'on se posent tous face à un investissement immobilier et notamment les primo-accédants.

Emission spéciale sur France Bleu Paris

A l'occasion de la sortie du supplément de l'OBS, Corentine Feltz reçoit Sophie Fay, journaliste éco à l’Obs pour répondre à toutes vos questions immo. C'est dans Tous Experts entre 10h et 10h30 sur France Bleu Paris ce Jeudi 26 Novembre.