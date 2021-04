Découvrez les rakus de l'atelier Terre de Lune à Orbeil

Atelier Terre de Lune à Orbeil dans le Puy de Dôme

Sabine est céramiste depuis 2001. 20 ans cette année!! Elle fabrique beaucoup de boites et effectue aussi un travail sur la maison. Tout est façonné à la main. C'est dans son atelier à Orbeil que vous découvrirez toutes ses créations.

Sabine utilise une technique d'origine japonaise : le Raku. Les pièces sont sorties encore rouges du four lors de la cuisson des émaux, la 2 ème cuisson. La température est de 960 degrés, les pièces sont encore incandescentes et avec des grandes pinces, les pièces sont sorties et sont posées et recouvertes de sciure de bois, c'est l'enfumage.

Les rakus de Sabine à découvrir à l'atelier Terre de Lune d'Orbeil - Facebook Terre de Lune

Sabine Roubertou , céramiste, invitée d'On découvre ensemble en compagnie de Matthieu Moebs

Adresse : Le Chauffour, 1bis route de Flat 63500 Orbeil

Les créations de Sabine en Auvergne

La boutique associative La Bouticà : 1 Place Alfred Pipet 63610 Besse Saint Anastaise

La Boutique d’Argile : 5 rue des Chaussetiers 63000 Clermont Ferrand

La Boutique associative Les 4 mains Le Puy en Velay

Découvrez les créations de Sabine à Orbeil dans le Puy de Dôme - Facebook Terre de Lune

