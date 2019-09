Denis Elbel, invité dans Gsuntheim

Alsace, France

Une passion commune anime les membres de l'ASMA pour préserver notre patrimoine bâti.

Si ce n'est pas à un Stammtisch, c'est sur le terrain.

Le site de l'ASMA.

Der vor über 40 Jahren gegründete Verein zur Sicherung des elsässischen Hauses (ASMA) esch e wichtiger Akteur bei der Erhaltung und Aufwertung alter Gebäude im Elsass.

Es besteht nur us Freiwilligen und erhält kei Subventionen. Angesichts des Mangels an Kenntnissen über alte Gebäude, der Förderung ungeeigneter Materialien, des starken Landdrucks und der vielfältigen Angriffe auf unser Erbe bietet ASMA konkrete Lösungen, glaubwürdig und entschlossen in die Zukunft gerichtet.

