Des bénévoles produisent des masques pour les enfants à Gilley: Belle initiative solidaire !

La solidarité n'est pas un vain mot en République Saugette: 73 ans après la nomination du 1er président par le préfet de l'époque, le folklore se poursuit aujourd'hui avec en héritage des liens indéfectibles entre les habitants de ce territoire du Haut Doubs, situé entre Morteau et Pontarlier.

La preuve: Cette formidable mobilisation de couturières de tous âges autour de Jeannine et Jean Pierre Perrin, soutenus par la municipalité de Gilley et les Clubs locaux de ski et de cyclisme. Des surblouses et quelques 1200 masques ont déjà été fabriqués et en cours de distribution, 700 autres masques sont en commande, dont 100 destinés aux enfants: Pas inutiles, notamment pour les collégiens à partir de la 6ème dans les prochaines semaines ....

L'entrée en République !

Dans cet élan de solidarité, de très jeunes filles (parfois de moins de 18 ans) ont eu "le loisir" de découvrir la couture, un vrai bonheur pour certaines d'entre elles, et même une "révélation" pour d'autres !

Comme le dit l'hymne du Saugeais dans un de ces nombreux couplets:

Quan la France fassait cet grand' guairret,

Lou sadjet' ér toudj lo premie !

Ce qui se traduit par: Quand la France faisait ses grandes guerres,

Le Saugeais était toujours premier !

Merci à Cancoillotte.net

Et bravo aux couturières saugettes !