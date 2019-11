Bientôt un kit du plombier pour tout faire soi-même à la maison

Faire soi-même la plomberie de sa maison sera bientôt possible grâce au kit du plombier, imaginé et conçu par deux compagnons du devoir, récemment installés dans la Sarthe.

Nicolas Coutant et François-Xavier Salazar

Loir en Vallée

Le kit du plombier, c'est l'idée originale de deux compagnons du devoir, François-Xavier Salazar et Nicolas Coutant, installés à Loir en Vallée, au sud du département. Après plusieurs années à arpenter la France et le monde entier, ils ont fait un constat, que les techniques françaises en matière de plomberie avaient 15 ans de retard sur les systèmes mis en place dans les pays voisins comme la Suisse, l'Allemagne ou encore le Danemark.

Révolutionner la plomberie française

"On voulait vraiment faire évoluer le métier car en France on est très peu évolué par rapport à d'autres pays", explique François-Xavier Salazar. Actuellement, pour faire la plomberie chez soi, il faut des milliers de raccords et des centaines de matériaux.

Dans les pays nordiques, ils réduisent leurs raccords avec souvent un tube qui amène l'eau froide du compteur jusqu'à la nourrice puis jusqu'à l'appareil sanitaire avec 3 ou 4 raccords, mais pas plus. Mais en France nous avons du cuivre, des raccords à souder, des raccords à clipser. Cela rend la construction de plomberie très compliquée pour les particuliers, précise le duo.

Avec notre concept de kit, on allie le professionnalisme des pays nordiques avec la simplicité d'installation

Les deux compagnons du devoir admettent que ce n'est pas toujours évident de faire bouger les choses dans le milieu de la plomberie car la plomberie traditionnelle conserve les mêmes méthodes et n'envisage pas forcément la plomberie avec de simples tubes et des raccords.

Un kit aux airs de jeux

Pour Nicolas Coutant, il y a un véritable marché dans l'auto-construction en France et grâce à ce kit prêt à installer, les particuliers peuvent tout monter eux-mêmes en toute simplicité grâce à des systèmes de clips. Sur le site internet du kit du plombier, il suffit de commander le kit, le particulier le reçoit ensuite chez lui. En cas de doute, François-Xavier Salazar et Nicolas Coutant ont mis en place une assistance sur leur site internet avec des vidéos tutoriels pour faciliter l'installation.

La plomberie devient aussi simple qu'un jeu d'enfants

Nicolas Coutant assure que n'importe qui peut monter le kit et qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Les hommes, les femmes et les enfants peuvent monter le kit du plombier, c'est d'ailleurs sur l'image de l'enfant qui se met à la plomberie que les deux concepteurs du kit ont misé.

Si vous êtes capable de faire des constructions lego, vous êtes capable de monter notre kit

Pour une maison entre 100 et 150 mètres carrés, le kit tout compris avec les appareils sanitaires revient environ à 3070 euros hors taxe, "donc on est au minimum deux fois moins cher qu'un plombier traditionnel" précise François-Xavier Salazar. Et en cas de défaut du produit, le kit du plombier est soumis aux garanties légales obligatoires de la part des fabricants.

Le kit du plombier est disponible sur internet, à partir du 22 novembre 2019.