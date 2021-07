En Mayenne, le boom des ventes de piscines hors sol

Plus pratique et plus économique, la piscine hors sol est très plébiscitée cet été. Les modèles s'arrachent et les spécialistes de la piscine ont un franc succès. En Mayenne, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire le grand plongeon. Reportage d'Eléna Mangano.

Grande, petite, ovale ou carrée, la piscine est la star de l'été : en Mayenne, de plus en plus de consommateurs se laissent tenter par des modèles hors sol, plus pratiques mais surtout plus économiques.

Une centaine d'euros par modèle

À l'ouest de Laval, l'enseigne Cash Piscines propose tout le matériel nécessaire pour fabriquer soi-même sa piscine "en tubes, en bois, en acier ou même enterrée ". Steven Genissel est le responsable du magasin, il constate un attrait particulier pour les modèles sans creusement ni terrassement (hors sol) et tout particulièrement pour la piscine tubulaire : "le produit qui marche le mieux ". Une poche en PVC maintenue à l'aide de tubes en acier et le tour est joué. Pour une centaine d'euros, il est maintenant possible de ramener les vacances directement dans son jardin.

Des vacances à la maison

Karol est venu acheter une bâche thermique pour conserver la chaleur de sa piscine, il concède avoir privilégié une alternative plus abordable en optant pour le hors sol. "Nous avons préféré commencer par la piscine hors-sol avant de passer un jour aux modèles supérieurs, ce n'est pas du tout le même budget !", explique cet acheteur. Les Mayennais sont de plus en plus nombreux à privilégier ce mode de consommation économique. "Souvent le budget vacances est utilisé pour acheter une piscine", explique Ingrid Bruneau, conseillère au magasin.

Un succès inespéré

Ouverte à la mi-mars, l'enseigne Cash Piscines a déjà largement dépassé l'objectif de l'année. Steven Genissel n’aurait jamais imaginé un tel engouement. "_Le chiffre a été explosé, on ne s'attendait pas à une demande aussi importante_", déclare-t-il. Alex Da Costa, son adjoint, affirme avoir vu l'objectif tripler en seulement deux semaines avec des clients "au rendez-vous dès l'ouverture".