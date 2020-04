Faire votre papier recyclé maison : un jeu d'enfant !

A France Bleu Besançon et encore plus pendant le confinement, nous aimons vous parler de tout ce qui peut contribuer à économiser des ressources, à éviter le gaspillage et occuper vos enfants à la maison. Et faire son papier recyclé maison, c'est une activité très ludique dont voici la recette.

Avant de vous lancer, quelques bons conseils :

Pour faire votre propre papier recyclé maison, il vous faudra en collecter mais pas n'importe lequel. Comme nous sommes très nombreux à avoir fait du tri dans les tiroirs ces derniers jours, mettez de côté tous les papiers qui contiennent peu d'encre comme des factures, des courriers et éviter le papier journal saturé en encre et qui donnera un papier recyclé très grisâtre. Les feuilles colorées sont recyclables, elles garderont leur colorant d'origine au final. Pensez enfin à ne pas utiliser de papier glacé qui lui ne se recycle pas.

Il vous faudra également une bassine, de l'eau, un mixer, une éponge, des linges, et un cadre rectangulaire en tamis que vous pouvez fabriquer en fixant de la toile à moustiquaire entre 4 baguettes.

On démarre l'opération fabrication de papier :

La veillle, coupez très petit dans une bassine les morceaux de vos feuilles de papier. Pour un résultat plutôt blanc, privilégiez le papier clair à l'origine. Pour obtenir un papier moucheté de plusieurs couleurs, mélangez les papiers de différentes teintes, l'effet sera très sympa.

Ajouter de l'eau et laissez toute une nuit dans la bassine. Vous obtiendrez le lendemain une pâte visqueuse. Plus elle est gluante mieux ça sera. Enlevez une partie de l'eau et utilisez un robot de cuisine plongeant pour mixer l'ensemble et là, votre pâte est prête !

La prochaine étape consiste à étendre sur le tamis rectangulaire cette pâte de la façon la plus fine possible et la plus homogène. Vous verrez cela est très facile. A cette étape, il faut enlever un maximum d'eau au travers du tamis en appuyant avec une éponge sur l'ensemble de la surface. Une fois le plus gros de l'eau enlevé, recouvrez d'un linge qui finira d'absorber l'humidité et faites sècher. Retirez votre feuille et faites la sècher 2 jours sur un fil avec une pince à linge.

Utilisez votre papier recyclé :

C'est l'étape préférée des créatifs ! chaque feuille de papier recyclé maison étant différente en couleur, c'est à vous de laisser libre champ à vos talents : découper des formes, utiliser ce papier original pour des cartes à envoyer à vos proches, coller des gomettes, bref il y a mille et une utilisations possibles. Ce papier s'il est bien sec se conserve indéfiniment dans le temps et se recyclera encore et toujours selon vos envies.