Février, le mois du jardinage - Du 3 au 7 février, gagnez un programmateur d’arrosage HOZELOCK !

Faire du jardinage, c’est bien … mais quand on a un emploi du temps peu compatible, qu’on part en vacances ou qu’on a une mémoire de poisson rouge, on prend le risque de retrouver son jardin en véritable champ de bataille. C’est pourquoi France Bleu Gascogne a pensé à tous ceux qui voudraient prendre soin de leur plantes et de leur potager sans aucune contrainte.

Simple et intuitif

Le programmateur d’arrosage HOZELOCK permet de contrôler l’heure et la durée d’arrosage de votre jardin ! Ça veut dire qu’on peut programmer le moment le plus propice pour arroser, mais aussi la durée d'alimentation en eau afin de réduire le gaspillage ! C’est encore plus facile à gérer que la voisine ou le bon vieux copain qui vient arroser vos plantes, et en plus ... c'est beaucoup plus sûr !

Plus besoin donc d'avoir la main verte pour avoir un joli jardin et un beau potager, il suffit d'être à l'écoute de votre radio préférée (on ne précise même plus que c'est France Bleu Gascogne ...) et de jouer ! Bonne chance à tous !