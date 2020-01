Du 30 avril au 11 mai 2020, Foire de Paris dévoilera sa 116e édition, un véritable lieu d’échanges et d’innovations.

Foire de Paris 2020 - Une édition sous le signe des voyages et de la démesure

Paris, France

La foire de Paris est un événement familial qui accueille chaque année près d’un demi-million de visiteurs et 1.500 exposants.

Décoration, ameublement, cuisines, salles de bains, électroménager, cheminées, poêles, literie, décoration… Pendant 12 jours, tous les acteurs de la maison sont réunis.

Steven Abajoli, le nouveau directeur, veut répondre à tous les besoins des visiteurs

Le roi de l'immobilier, Stéphane Plaza, sera là pour la seconde année consécutive en tant qu’Ambassadeur Maison de la Foire de Paris 2020 !

Stéphane Plaza partagera ses conseils et ses astuces

La mobilité au cœur de Foire de Paris

Cette année, la mobilité vient marquer Foire de Paris, en proposant pour la première fois à l’ensemble des visiteurs, un espace de plus de 2.000 m² entièrement dédié aux offres de la mobilité.

Automobiles, motos, scooters, véhicules de loisirs, mobilité responsable, trottinettes, vélos électriques, overboards, services, reprise… L’occasion de faire le plein de découvertes sur Foire de Paris !

Côté loisirs, la trottinette devient la nouvelle star des déplacements : un tout nouveau circuit de trottinette sera proposé au sein de Foire de Paris afin de tester, découvrir et sensibiliser sur les règles de sécurité de cet outil plus que pratique et utile !

Les nouveautés 2020

Cette année Foire de Paris proposera de nouvelles expériences uniques notamment en matière de gastronomie avec un tout nouveau FoodCourt de 500 m² où les visiteurs pourront faire voyager leurs papilles grâces à de nouvelles saveurs et découvertes, mais aussi se retrouver autour d’animations conviviales et d’une nocturne festive !

L’atelier Cuisine & Vins sera aussi proposé afin de composer de parfaites alliances : une expérience qui permettra de mêler apprentissage, dégustation et découvertes. De quoi mêler l’utile à l’agréable !

Steven Abajoli, le nouveau directeur, présente l'espace dédié aux vins

L’artisanat et les métiers d’arts occuperont également une place très spéciale avec le tout nouvel Atelier des Artisans, l’occasion pour Foire de Paris de mettre en avant le savoir-faire des artisans et d’apporter une réelle reconnaissance et un gage de qualité aux visiteurs.