Gagnez un barbecue made in France qui révolutionne l'allumage du charbon !

Jouez dans l'arène du quiz et gagnez un barbecue SGN ONE de chez START'N'GRILL pour devenir le boss du barbecue même si vous n'en avez jamais touché un de votre vie avant !

Le Barbecue SGN ONE de Start’n’Grill est un barbecue fonctionnant au charbon et aussi facile à allumer que les barbecues électriques ou au gaz. Les utilisateurs profitent du confort d’allumage du gaz ou de l’électricité sans sacrifier les qualités du véritable barbecue au charbon. Le système d’allumage incorporé fait l’objet d’un brevet français.

Le système d'allumage intégré

L’allumage se fait par un simple apport d’air chaud directement sur le charbon à l’entrée de la cuve en acier. Il n’y a donc plus besoin d’apporter des liquides, cubes, petit bois, papier journal ou autres produits allume-feu : en 90 secondes, de belles braises au cœur de la cuve permettent de démarrer la cuisson.

Ce procédé d’allumage, outre son confort évident, est donc respectueux de l’environnement et économique, ne nécessitant aucun produit toxique pour faciliter l’allumage. Il n’y aura donc également aucun résidu de ces produits nocifs qui viendront se déposer sur les aliments lors de la cuisson.

Système breveté pour un allumage sans effort

Le BBQ est également équipé d'un grand plan de travail robuste pour poser tous vos plats et préparations, d’un porte ustensiles permettant de suspendre jusqu’à 4 ustensiles, and last but not least, un décapsuleur !!! Une desserte basse sous le BBQ permet enfin de ranger un sac de charbon.

2 ports usb intégrés pour les convives qui ne veulent pas s'éloigner de leur portable ou pour recharger tout objet tel qu'une enceinte connectée pour animer votre BBQ.

1 prise 220 Volts pour brancher une rôtissoire ou un couteau électrique. (ou votre tondeuse ou tout ce que vous voudrez .Son bac de charbon suspendu en acier émaillé lui permet de consommer 40% de charbon en moins qu'un barbecue classique.

Son design élégant et raffiné sera du plus bel effet sur votre terrasse ou dans votre jardin, plus qu'un barbecue, il s'agit d'un véritable meuble d'extérieur.

SGN ONE de chez START'n'GRILL

Comment participer ?

Jouez cette semaine dans l'arène du quiz sur France Bleu Gascogne entre 11h et midi. Répondez à un maximum de questions. Le plus gros score de la semaine gagne le cadeau !