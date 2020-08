Habitat : Les logements locatifs à l'heure de la rentrée

Marjorie Senaud de l'Adil évoque l'importance d'un état des lieux Copier

Comme chaque année, à la fin de l'été a lieu le grand chassé-croisé des déménagements et emménagements. Si vous quittez ou arrivez dans un nouveau logement, assurez vous de faire un véritable état des lieux. Celui-ci doit être fait avec minutie pour éviter les mauvaises surprises lors de votre sortie du logement. Celui-ci doit être fait avec le propriétaire et n'hésitez pas à y inscrire tout ce que vous y voyez (états des murs et plafonds, fenêtres, plaintes...). Sur ce document, il est important d'y retrouver un inventaire exact et très détaillé de tout ce qui figure dans le logement.

Le document devra être signé par les deux partis, le propriétaire et le locataire. Une copie sera conservée par le bailleur et une autre sera remise au locataire. Lors de l'état des lieux de sortie c'est ce document qui permettra de voir l'état du logement et servira à constater les éventuelles dégradations en vue du remboursement partiel ou complet du dépôt de garantie. Attention, si aucun état des lieux n'est fait lors de votre entrée dans le logement, il vous sera impossible de montrer que le logement n'était pas en bon état à votre entrée. Il est donc très important de faire ce document, en prenant le temps nécessaire.

A chaque personne son bail

La facilité pour beaucoup reste le meublé, attention toutefois le bail pourra durer un an, mais si vous êtes étudiant, vous pouvez demander un bail d'une durée de neuf mois permettant de libérer les lieux. Pour les propriétaires, n'hésitez pas à demander le statut de votre locataire, étudiant ou classique.

Si vous opter pour la colocation, vous pouvez demander un seul bail avec le nom de tous les locataires dessus, mais vous pouvez aussi demandez un bail unique. En revanche dans ce cas précis, le propriétaire ne pourra vous demander de payer la part d'un locataire qui quitterait les lieux. Si tous les locataires sont sur le même bail, vous pourrez être amenés à payer la part du locataire quittant le logement.

Si vous changer de région, il existe un bail mobilité, uniquement sur les logements meublés. Pour cela le potentiel locataire devra prouver qu'il est en formation professionnelle, en étude supérieure, en contrat d'apprentissage, en stage, en service civique, ou en travail saisonnier. Attention, ce bail ne peut aller que de un à dix mois et n'est pas reconductible. Aucun dépôt de garantie ne doit être demandé par le propriétaire, ce qui fait la particularité de ce bail.