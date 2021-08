Hopoli : enfiler sa housse de couette n'est plus un problème

Enfiler sa couette dans sa housse est probablement l'une des plus grandes difficultés que doit affronter notre civilisation moderne. Pourtant, il existe une solution simple, légère, abordable et à portée de main : l'enfile-couette HOPOLI. Un produit conçu et fabriqué en France.

Benjamin Rimajou est un jeune homme original et créatif. En 2016, en parallèle de sa carrière d'animateur radio, il se lance des petits défis à ses heures perdues. Un soir de mars de cette même année, il cherche à repousser l'inévitable changement de draps de son lit. Benjamin le sait : il va devoir enfiler sa couette dans une nouvelle housse de couette.

Le jeune homme déteste par-dessus tout cette tâche ménagère qu'il juge ingrate. Alors au lieu de se forcer à s'y mettre, il se met en quête de trouver une solution qui simplifierait cette épreuve. C'est ainsi que lui vient l'idée des pinces Hopoli.

Benjamin Rimajou a eu l'idée des pinces Hopoli en 2016 pour lui simplifier la vie. © Radio France - Christophe Hulin

Enfiler une housse de couette en une minute !

Le principe de l'enfile-couette HOPOLI pourrait paraître simpliste. Les pinces s'accrochent sur le dessus d'une porte. S'ensuivent quelques manipulations pour enfiler la housse sur la couette comme on le ferait pour une chaussette sur un pied. L'action se déroule sans effort ou presque, grâce à l'aide bienvenue de la gravité terrestre.

Il faut à peine une minute pour enfiler sans effort une housse de couette.

Il faut à peine une minute pour enfiler sans effort une housse de couette. - Hopoli

Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué

Derrière son apparente simplicité, HOPOLI cache des mois de recherches et une trentaine de prototypes. "On a fait un gros travail avec un designer pour arriver à un produit simple" confie Benjamin Rimajou qui poursuit : "On a également choisi les matériaux les plus solides pour que ça tienne dans le temps".

Reconnaissons que l'enfile-couette HOPOLI ne paye pas de mine au premier abord. C'est d'ailleurs ce qui en fait un objet pratique et simple à utiliser.

Une médaille d'or et de belles valeurs

Présenté à la Foire de Paris en 2019, l'enfile-couette HOPOLI est décoré de la médaille d'Or du concours Lépine la même année.

"Nous avons aussi accueilli 10.000 visiteurs sur notre stand du Concours Lépine. Et moi qui déteste changer la housse de couette, j'ai fait 500 fois la démonstration en 12 jours !" s'amuse Benjamin Rimajou.

L'enfile-couette Hopoli a remporté la médaille d'Or du concours Lépine en 2019. - Hopoli

Avant que la commercialisation des enfile-couettes ne commence, il faut passer par l'étape de la fabrication. Fort de ses valeurs, le jeune inventeur souhaite absolument pouvoir produire en France.

"J'ai eu la chance de pouvoir produire HOPOLI en local, chez moi en Indre-et-Loire" commente Benjamin Rimajou. "Pour aller plus loin, la fabrication a été confiée à l'ESAT Anaïs de Tours (un Établissement et service d'aide par le travail) ce qui permet d'inscrire Hopoli dans une démarche solidaire".

Pour compléter sa démarche, HOPOLI répond sur son blog à des questions pratiques liées au sommeil. Des astuces pour blanchir son linge côtoient des solutions pour mieux dormir. On ne va pas se priver d'en profiter, mais d'abord il faut enfiler la couette dans sa housse de couette !

Quelques infos supplémentaires sur HOPOLI

À partir de 29,90 euros TTC.

Existe en deux modèles pour s'adapter aux différents types de portes.

Solution 3 en 1 pour enfiler, retirer ou plier simplement une housse de couette.

Des matériaux ultra-résistants et la qualité du "Made in France".

Pour en savoir plus, consultez le site internet ou la page Facebook de HOPOLI.

Ça change la vie met un coup de projecteur sur de belles innovations françaises. Ces objets parfois insolites ou qui changent de l’ordinaire apportent une vraie réponse à certaines petites contrariétés du quotidien.