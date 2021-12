Idées cadeaux et ateliers Noël au Tache Papier à Dijon !

Le Print Club dijonnais Tache Papier a pour objectif d’expérimenter et de créer avec le public. Adhérents et bénévoles ont à cœur de démocratiser l’art et d’initier le public à des techniques d’impressions peu connues, telle que la sérigraphie, la gravure, la risographie, etc. L'atelier est un lieu ouvert à tous ! Le local du Tache Papier est un lieu unique de 300 m2, installé à proximité du centre ville de Dijon dans le quartier Montchapet. On vous présente les ateliers, les expos et on soutient l'aide à la création au Tache Papier !

Le Tache Papier à Dijon, c'est qui ? C'est quoi ? Copier

Joy Prudent, directrice du Tache Papier en pleine séance sérigraphie... © Radio France - Caroline PAUL

Le tache papier : utile au grand public et à ses adhérents ! Copier

Elodie, adhérente et bénévole au Tache Papier qui sort bientôt son photopoème "Instinct" © Radio France - Caroline PAUL

Les enfants qui participent aux ateliers trouvent que c'est magique ! - Joy Prudent, directrice du Tache Papier

Un atelier au Tache Papier, ça vous dit ? Copier

La sérigraphie, une pratique accessible à tous ! © Radio France - Caroline PAUL

Bientôt, place au marché de Noël au Tache Papier ! Copier

De belles idées cadeaux pour tout le monde au Tache Papier ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : Le Tache Papier - 27 Rue d'Ahuy, à Dijon - 09 53 45 62 01 - coucou@letachepapier.fr