Indre-et-Loire : avec Illus, faites vivre les plans de construction ou de rénovation

Les Français ont plus que jamais envie d’améliorer le confort de leurs maisons ou appartements. Faire construire ou rénover, dans tous les cas , il est parfois difficile de se projeter uniquement sur des plans.

Sullivan Richard décorateur et graphiste est le créateur d'ILLUS à Joué-lès-Tours en Touraine. Il propose des prestations pour aider les propriétaires à se projeter avant de commencer les travaux. ILLUS est spécialisé dans l’illustration bâtiment en 3D ultra réaliste. Après la conception des plans, les professionnels du bâtiment et de l’immobilier ou les particuliers pourront imaginer et se projeter dans leur nouvel intérieur.

L’entreprise ILLUS a été crée en mai 2021, Sullivan a eu envie de proposer ce type de services après une mauvaise expérience personnelle dans le domaine. L’entreprise ILLUS est équipée de logiciels à la pointe de la technologie permettant d'assurer un travail efficace avec un maximum de créativité.

Dans un futur proche, Sullivan souhaite développer son activité en France en envisageant l'ouverture d'une agence dans chaque département pour être encore plus proche de ses clients. Il souhaite aussi développer un projet novateur permettant de reproduire la maquette d’une maison à taille réelle. Sullivan est à la recherche d’investisseurs intéressés pour l’accompagnes dans cette nouvelle aventure.

