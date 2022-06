La "plancha française duo" à gagner cette semaine sur France Bleu Gascogne , c'est le best-seller de chez "Le Marquier" une plancha gaz made in France , sortie des ateliers de Saint Martin de Seignanx

Jouez cette semaine dans l'Arène du Quiz pour gagner une plancha "made in France"

Depuis 1971, la maison LE MARQUIER fabrique avec passion des planchas, des barbecues et des accessoires de cheminée de haute qualité conçus pour durer et vous faire partager des moments de joie en famille et entre amis.

La qualité certifiée

Certifiés Origine France Garantie, les planchas, barbecues et accessoires de cheminée LE MARQUIER sont le résultat d'une grande exigence qualitative, au niveau des matériaux sélectionnés ainsi que du mode de fabrication.

C'est pourquoi la certification OFG est apparue comme une priorité pour LE MARQUIER qui l'a obtenue en 2013. Ce gage évident de qualité récompense les 48 personnes qualifiées qui composent l'atelier de Saint Martin de Seignanx.

1995 : Lancement de la première plancha

L’idée de la plancha est née de l’observation du système de cuisson utilisé dans les fêtes de village du Sud-Ouest. Un simple réchaud (utilisé pour stériliser les conserves faites maison) et une plaque de métal permettent aux habitants de cuisiner. La maison LE MARQUIER ne tarde pas à développer ce système de cuisson pour le grand public et à le faire connaître rapidement sous le nom de plancha en France.

Remise en état de sa plancha

Afin d'assurer une pleine satisfaction à l'ensemble de ses clients, la maison LE MARQUIER a mis en place un service de révision qui permet une remise en état de sa plancha même après 20 ans !

Comment gagner votre plancha ?

Jouez cette semaine dans l'Arène du Quiz entre 11h et midi avec Jérôme Destruhaut. Répondez à un maximum de questions. Le score le plus important de la semaine gagne la plancha "Le Marquier"