Décorations de Noël : un jeune ado illumine son quartier avec sa maison à Riom dans le Puy-de-Dôme

Cédric Vedrenne est un élève de 6e pas tout à fait comme les autres, au collège Jean-Vilar de Riom. Car en dehors des cours, ce charmant petit bonhomme de 12 ans déborde d'activités. Sa plus grande passion est la décoration, qu'il aime à pratiquer bien au-delà des frontières de sa chambre.

Avec l'aide de son grand père, Cédric aménage le jardin de sa maison, située 2, rue Georges Brassens à Riom, à l'occasion d'Halloween ou de Noël, avec l'envie de partager et de faire découvrir son travail aux habitants de son quartier.

Dans le jardin du père Noël © Radio France - Julien Oury

Avec l'aide de son "pépé", Cédric a passé près de 110 heures à façonner tous les détails de son merveilleux décor de Noël. Un travail qui a attiré le regard du Maire de Riom, Pierre Pécoul, qui a décidé d'associer la municipalité au travail de création du jeune homme. Le résultat est tout simplement féérique, et c'est un puit de lumière qui jaillit au coeur du quartier de la Varenne.

Des visites et des mini-marchés de Noël jusqu'au 10 janvier © Radio France - Julien Oury

La maison de Cédric peut être visitée deux fois par semaine, les lundis et jeudis (avec en prime un mini marché de Noël ce jour-là) de 17h à 20h30. Pour les réveillons du 24 et 31 décembre, sa maison restera éclairée toute le nuit, pour entretenir la magie. Lors des visites, son sourire guide les gens émerveillés vers une multitude de détails, et la visite se termine toujours en glissant sa lettre dans la boite du Père-Noël...