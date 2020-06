La peinture dépolluante avec Cédric Laurent de "Colibri" à Bordeaux

La peinture dont on parle aujourd'hui est composée d’eau et de résine d’origine végétale. Dépourvue de solvants pétrochimiques, elle ne rejette pas de polluants, préservant ainsi votre santé. Pour en parler, celui par qui l'aventure a commencé : Cédric Laurent

Il y a deux ans, Cédric Laurent crée la start-up Colibri dans la région toulousaine et met alors au point, une peinture dépolluante en s'associant à des chercheurs. C'est d'ailleurs à Bordeaux qu'il trouvera les ingénieurs qui ont travaillé en laboratoire d'après le cahier des charges défini. L'idée lui est venue le jour où il a décidé de repeindre la chambre de son fils. Il constate alors qu'aucune peinture écologique et dépolluante n'existe. Cédric Laurent est au micro France Bleu Gironde d'Isabelle Wagner.

Les débuts de l'aventure "Colibri"

En septembre 2018, Cédric Laurent lance la commercialisation de Colibri, une marque de peinture composée à 98% de produits naturel.

" Sur le marché aujourd'hui il n'existait pas de peintures de ce types la. On a cherché un partenaire capable de trouver des solutions dans la nature" Cédric Laurent

L’étiquette des émissions polluantes

A priori, l’étiquette qui affiche les émissions de polluants est rassurante pour les consommateurs. En réalité, les seuils retenus pour des substances toxiques sont beaucoup trop élevés. On peut acheter une peinture classée A+ pour ses émissions, c'est-à-dire officiellement parfaite, mais polluer l’air de son logement et respirer des substances nocives. Cedric Laurent explique ce qu'il faut comprendre quand vous voyez le label A+

Couleur, nuancier et pigments

Aujourd'hui la peinture de Colibri est disponible dans 194 coloris. Elle est composée à 95 % d'origine végétale et 3 % d'origine minérale. Quant aux conservateurs restants, ils sont au cœur de la recherche dans le but de les produire naturellement et donc de fabriquer une peinture 100 % naturelle.

