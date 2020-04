Laissez-vous bien circuler l'Energie dans votre logement ? Pourtant, pas forcément compliqué de le faire...

Avec notre expert en Feng-Shui : Guillaume REY https://www.fengshuietbienetre.fr/

Le Feng-Shui est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Cet art vise à agencer les habitations en fonction des flux visibles (les cours d'eau) et invisibles (les vents) pour obtenir un équilibre des forces et une circulation de l'énergie optimale. Il s'agit de l'un des arts taoïstes, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou l'acupuncture, avec lesquelles il partage un tronc commun de connaissances.

Chaque mouvement même pour aller du canapé au frigo, génère un flux. Un flux d’air bien sûr, mais aussi un flux d’énergie. Les flux des personnes et donc d’énergie sont une question fondamentale dans nos intérieurs. En Feng Shui, nous prenons en compte la qualité de ces flux. Comment je circule dans mon habitat ? Est-ce que je peux me déplacer aisément sans cogner dans un meuble, sans trébucher sur un jouet… Ce fameux désordre qui peut être très créateur pour un écrivain n’est pas nécessaire dans un salon ! Placez vos meubles de façon à garder des passages aisés, rangez les jouets des enfants après leur utilisation, triez vos placards. En temps très propice à notre questionnement profond sur notre consommation.....

