Le lit pliant Stooly : idéal pour des invités de dernière minute

La société Stooly développe du mobilier qui optimise l'espace dans vos logements. Son concept se base sur l'utilisation d'un carton alvéolé ultra-résistant. Le dernier arrivé dans sa gamme de produits : un lit robuste qui se déplie en 20 secondes !

L'idée d'un lit qu'on plie et déplie en quelques secondes, et qui ne prendrait pas de place dans la maison, leur est venue durant le confinement suite au Covid-19. Lai-Sze Lau et son épouse Delphine vivent avec leurs enfants dans un appartement parisien et l'optimisation de l'espace est une quête perpétuelle.

Cela tombe bien : le couple dirige la société Stooly dont la marque de fabrique s'appuie sur la conception de meubles adaptés aux logements exigus.

Lai-Sze Lau est ingénieur de formation et co-dirigeant de la société Stooly © Radio France

De la robustesse dans la légèreté

Stooly est déjà une marque connue pour son utilisation du carton dans la création de tabourets ou de tables notamment. Avantage : on peut les plier ou les déplier à la façon d'un origami tout en bénéficiant d'une bonne robustesse malgré leur légèreté.

Il suffisait donc de transposer ce matériau pour concevoir un lit capable d'accueillir des invités inattendus ou bien pour des courts séjours en couchage d'appoint. Une alternative toute trouvée au matelas gonflable... qu'il faut constamment regonfler !

L'idée, c'était de permettre aux gens qui vivent dans des espaces un peu plus restreints de pouvoir accueillir du monde chez soi, facilement et sans contrainte

Le sommier est donc composé de carton alvéolé ultra-résistant qui supporte jusqu'à 500 kg. Le matelas confortable et rembourré (et pliable) est également fourni.

Le sommier est composé de carton alvéolé ultra-résistant qui supporte jusqu'à 500 kg. © Radio France

La carton, le matériau idéal

Lai-Sze Lau est ingénieur de formation. Le carton qu'il utilise est spécialement conçu pour les produits Stooly comme il le confirme : "Ce n'est pas un carton ordinaire. Il est vraiment fait pour qu'il soit très fibré, très rigide et souple à la fois".

Mais ce n'est pas le seul atout du carton. Les dirigeants de Stooly ont aussi orienté leur choix en fonction d'un argument écologique fort :

C'est un matériau recyclable et il est possible de faire pas mal de choses avec les chutes de carton que nous avons actuellement

Ajoutez à cela que le carton utilisé possède des propriétés d'imperméabilité. Si vous renversez un verre d'eau par exemple, vous avez le temps d'éponger avant que le liquide ne s'infiltre plus profondément.

Le carton utilisé par Stooly possède des propriétés imperméabilisantes. © Radio France

Des évolutions à l'étude chez Stooly

Malgré les caractéristiques favorables du carton, Lai-Sze Lau et son épouse réfléchissent actuellement à une matière encore plus respectueuse de l'environnement et étanche.

Il faut que cette matière soit vraiment résistante à l'eau, totalement "waterproof"

Dans le même temps, la fabrication des produits Stooly, jusqu'alors prise en main en Chine, est en cours de relocalisation en Île-de-France du côté de Marne-la-Vallée.

Et pour ceux qui doutent encore, sachez que les lits Stooly sont également modulables. Il est ainsi possible de les décliner en banquette ou en méridienne selon vos envies ou l'ambiance souhaitée.

