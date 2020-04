Le ménage de printemps : mode d'emploi

Nous sommes en train de faire du nettoyage de printemps dans nos lieux de vie et il y en a bien besoin parce que nous y sommes tout le temps. Il y a donc plus de poussière, plus de passage, plus de déchets dus à notre alimentation, au jardinage, à toutes nos activités de bricolage.

On frotte, on frotte. Que tout soit nickel!

Nous faisons du désencombrement, du tri, du rangement, et donc nous avons des objets à recycler, ou à jeter.

Première chose : comment s’y prendre ? Par quoi commencer ?

Le conseil qui est donné dans tous les livres sur le rangement c’est d’abord de penser à son style de vie pour adapter son environnement à ce que nous sommes vraiment maintenant et à ce que nous souhaitons. Par exemple, si vous avez commencé à faire de la mosaïque il y a une quinzaine d’années et que vous avez gardé des morceaux, du matériel et des œuvres inachevées. Peut-être serait-il temps de vous débarrasser de l’ensemble? Vous ne vous y remettrez certainement pas et vos activités ont changé.

Si au contraire vous avez une passion pour faire des maquettes de bateaux ou de voitures. Peut-être vaut-il mieux pour vous d’aménager une pièce de votre maison pour cette activité et entreposer votre collection? Enfin, d’autres, souhaiteront un mode de vie où l’objectif est de passer moins de temps à faire du ménage, nettoyer, ranger, épousseter des tonnes de bibelots pour profiter de la vie tout simplement. Quoi de mieux que de se retrouver confortablement installé dans un canapé moelleux, à boire du thé et à lire un bon bouquin.

La deuxième chose c’est : comment s’y prendre de manière concrète? Il existe deux techniques. Soit vous commencez par une pièce puis par une autre et enfin une troisième. La cuisine, la salle à manger, le salon, la salle de bain, la chambre et enfin le garage. L’autre technique c’est de faire le vide par catégories d’objets. Commencez par les vêtements, les livres et les papiers, tout ce qui est électrique et électronique, la vaisselle et on finit par les objets sentimentaux. La liste n’est pas exhaustive.

Que faire de nos déchets en cette période de confinement?

vous pouvez continuer à trier vos emballages et papiers Vous avez le droitd'aller au container de tri situé à plusieurs mètres de votre domicile en vousmunissant de votre attestation de déplacement en cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ».

Si votre déchetterie est fermée, stockez vos déchets verts en attendant qu’elles rouvrent, Stockez également vos encombrants chez vous en attendant sa réouverture.

Si vous faite du tri dans vos vêtements ou vos appareils électroniques, vous pouvez les déposez dans des bornes type Relais, si elles sont accessibles, ou en magasin quand vous faites vos courses.

De toute façon c’est votre mairie qui vous renseignera sur les collectes d’ordures ménagères et du tri sur son site internet ou les réseaux sociaux.

Je vous l’accorde : ça demande du temps de faire du vide, de la patience, de la persévérance. Et à la fin, vous vous sentirez tout léger ; ça fait du bien matériellement et moralement. "Libérée, délivrée" : vous pouvez chanter comme dans la Reine des Neiges.