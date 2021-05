Les 6 interviews pour voir la Vie en Bleu

Solidarité, Scrapbooking, Nutrition, Do it Yourself, Rangement, Jardinage. A la maison, nos intervenants ont des tas d'idées sur France Bleu Occitanie à 9h30 pour vous occuper dans la séquence "La Vie Tranquille" du lundi au vendredi.