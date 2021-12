Les Arts de la table à Toulouse

Les arts de la table empruntent de plus en plus les thèmes et les couleurs à l’univers de la mode. Les réseaux sociaux diffusent aussi ces tendances et cette créativité. C’est le « tablescaping » ou la mise en place de tables artistiques et décoratives.

Les codes ont changé. Chacun est libre de faire comme il l'entend.

Vincent Somlyo, directeur d'Options Toulouse vient nous parler des tendances. La mode et Instagram donnent l'impulsion des couleurs de nos tables. De plus en plus écoresponsables, les particuliers réutilisent leur couverts et assiettes en oubliant un peu les éléments jetables. Le cycle de vie d’un produit ou la réutilisation de matériaux deviennent des critères de choix importants. Avant cette prise de conscience collective, la Maison Options a construit une offre dont 90% des produits sont fabriqués en France ou en Europe. Louer de l’art de la table reste bien plus écologique que l’utilisation de matériel jetable même s’il est annoncé comme recyclable. En effet la réutilisation ne génère pas de déchets et consomme bien moins d’énergie que la fabrication. Les tunnels de lavage évite la corvée de vaisselle pour nos clients et sont surtout bien plus performants que les appareils domestiques !

L'interview Copier

Pour les particuliers, les tables « vintage », « bohème-chic » demandées ces dernières saisons évoluent avec le retour d’articles plus naturels comme le grès, le bois, le nappage lin et des teintes plus minérales. Avec une offre toujours plus étoffée, chacun peut créer une table unique et à la mesure de l’événement. De très minimaliste à plus colorée ou encore en reprenant les codes de « l’art de dresser à la française ».

Vincent Somlyo © Radio France - Alban Forlot

La société Options

Fondée il y a 40 ans, la Maison Options est devenue un acteur majeur de la location d’art de la table, de mobilier et de décoration événementielle. Aujourd’hui, la société est implantée dans les grandes villes françaises mais aussi dans plusieurs pays voisins (Espagne, Belgique, etc…) A Toulouse, Options existe depuis plus de 20 ans et a investi en 2018 dans la construction d’un bâtiment de 3600 m2, situé dans la ZAC de St Martin du Touch. Une équipe de 25 personnes (jusqu’à 30 en saison) accueille, prépare et livre les commandes des clients particuliers et professionnels. Parmi eux : traiteurs, entreprises, agences événementielles, sites de réceptions, enceintes sportives, administrations…