La Recyclade-Dijon, des bonnes affaires, du sens et de beaux échanges...

La Recyclade - Dijon, c'est le projet de salariés et de bénévoles sensibles aux mêmes valeurs, œuvrant pour le développement durable en recyclant des objets initialement destinés à la déchetterie. Sur place, on trouve une boutique solidaire et on peut participer à des ateliers brico très écolo !