Les bougies Marsault, des bougies artisanales 100% champenoise

Située à Hautvillers, la société Marsault réalise des bougies à partir de flacons de champagnes usagées. Véritables acteurs locaux, cette société à des valeurs éco responsable en donnant une seconde vie aux bouteilles de champagne. Ils mettent également en avant le savoir-faire artisanal en réalisant leurs bougies à la main. Ces dernières sont faites à base de cire végétale de soja et d’huile de coco avec mèches en bois et en coton non traités.

Le nom de chacune des bougies est à l’image de notre vignoble. Nous retrouvons par exemple : côte des blancs, montagne de Reims ou encore la Champenoise aux arômes de safran ylang ylang, élémi, thé noir, encens, cuir, daim.

03.26.48.2000

Retrouvez les points de ventes des bougies Marsaults sur leur site : marsaultreims.fr