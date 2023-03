Les bricolos retraités relookent le village de Jury avec de la récup’

Scie sauteuse à la main, Lydia taille dans une planche de bois récupérée à la déchèterie pour créer des œufs de pâques qui seront disposés à l’entrée du village. Cette retraitée, âgée de 70 ans est à l’origine de ce collectif de bricoleurs apprentis. « Tout a commencé pendant le confinement, je bricolais dans mon jardin toute seule. Les voisins passaient devant et voulaient se joindre à moi, » raconte cette juréenne, ancienne artisan.

Scie sauteuse à la main, Lydia coupe une planche de bois, utilisée pour la décoration du à l'entrée du village. © Radio France - Emma Dehoey

Depuis deux ans, cinq seniors (deux hommes et une femme) se joignent au projet de Lydia pour participer à la décoration des festivités du village. Les prochaines en date : Pâques, Hallowen et Noël. Ils investissent deux fois par semaine un hangar de 100 mètres carrés prêté par la mairie.

100% récup’

La mairie de Jury leur allègue cent euros tous les ans, via son budget des festivités. Pour le reste, ils s’appuient sur du matériel de récupération. Des pots de peintures restés au fond d’un hangar, des planche de bois déposées devant un supermarché, un vélo récupéré à la déchèterie et des outils offerts par les habitants … « Tout est bon à récupérer », atteste Patricia, habitante de Jury depuis une quarantaine d’année en train de peindre les yeux et les becs de ces œufs.

Patricia peint les oeufs de pâques uniquement avec des outils et matériels de récupération. © Radio France - Emma Dehoey

« Tout le monde peut se mettre à peindre, il y a tout un tas d’outils et de matériels que les gens jettent, alors qu’ils peuvent encore servir. » Perceuse à la main, Jean est en train de couper sur des frises de bois, qui composaient le plafond des maisons de la région. « Elles ne sont plus au goût du jour, aujourd’hui elles nous serviront à construire le futur traineau du père Noël ! », raconte-t-il.

Un moment de convivialité

Un collectif formé exclusivement par des retraités, comme Patricia à la recherche de ces moments de convivialité. « C’est très chaleureux, on discute ensemble, on a des potins sur la vie du village. Nous venons de finir de finir le café, » pointe-elle du doigt les tasses vides. « On se marre bien, on crée même des relations amicales », explique Lydia, un sourire aux lèvres.»