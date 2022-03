Les héros du nettoyage du Tarn

Tristan et Boubak sont dans l'émission "Mission Propreté" ce mercredi 30 mars 2022 à la télévision. Dans Circuit Bleu, Côté Experts, ils viennent nous parler des coulisses du tournage et ils nous donnent des conseils pour éviter de boucher nos canalisations.

Tristan et Boubak

Évitez de jeter les lingettes dans les toilettes, même les lingettes jetables... Tristan

Tristan, 42 ans depuis peu, ancien rugbyman va regarder l'émission de W9 en famille ce mercredi soir. Tristan débouche vos canalisations. Boubak, boxeur de 33 ans est l'urgentiste de l'assainissement. On l'appelle sur les fosses septiques, les bacs à graisse... Des métiers utiles et qui recrutent. Pour leur première émission de radio sur France Bleu Occitanie, les 2 albigeois de Cap Assainissement, évoquent leur plaisir de rendre service et de venir en aide aux gens.

L'Interview des tarnais Copier

Mission Propreté, les Héros du nettoyage c'est sur W9 le 30/03. Assainissement, nettoyage de l’extrême, égoutiers, éboueur(e)s, toutes les professions sont représentées.