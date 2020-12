La solidarité à tous les étages, dans la Maison de Prunelle

Prunelle vous reçoit dans sa boutique, La Maison de Prunelle. Son petit bonheur de 2020, avoir re-découvert la solidarité entre les commerçants et les habitants de Joigny.

Entrer dans la Maison de Prunelle à Joigny, c’est entrer dans une bulle de douceur en dehors du temps.

A la fois salon de thé, boutique de produits artisanaux et lieu de rencontre, cette maison est à l’image de celle qui vous accueille. Cette année, Prunelle a pu compter sur le soutien de ses fidèles clients et sur la solidarité avec les autres commerçants de Joigny.

Son petit bonheur pour 2021...

Prunelle organise beaucoup de rencontres et d'ateliers, notamment des cours de yoga dans sa boutique. Elle espère pouvoir les proposer à nouveau, le plus rapidement possible.