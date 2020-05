Les tendances "déménagement" de 2020 !

Le confinement a-t-il eu un impact sur l'envie de déménager des Français ? Et bien non ! C'est en tout cas la réponse de l'Officiel du Déménagement qui n'a pas vu ses chiffres habituels monter en flèche. Comme chaque année, on estime à 1 Français sur 5 le nombre des désireux de changer d'air.

Alors, quelles sont les villes plébiscitées ? Quelle région va voir partir le plus d'habitants ? Quel est le profil de ceux qui veulent déménager ? Des questions posées par Benoït Prospero à son invité : Le directeur général de l'Officiel du déménagement, Olivier Boureau.