VIDEO - Les tutos de Valérie : Retomber amoureux de son intérieur

Et si nous profitions du confinement pour prendre soin de notre intérieur ? Après plusieurs semaines chez vous, votre décoration vous sort peut-être par les yeux, alors comment retomber amoureux de son intérieur ? Valérie, notre coach déco, nous donne toutes les astuces faciles et accessibles.

La décoration, c'est comme un couple, il n'est pas bon de prendre des habitudes ! Il est donc important de prendre soin de son intérieur... et même... en retomber amoureux. C'est possible, facile et accessible. Valérie, coach déco à Montbéliard et experte sur France Bleu, nous donne tous les conseils et astuces. Même en confinement, vous pouvez les suivre et les appliquer !

Changer les meubles de place

D'avoir un autre regard sur la pièce, sur l'appartement, ça permet de retomber "in love".

N'hésitez donc pas à changer vos meubles de place, une solution pour métamorphoser votre pièce, tout en gardant votre mobilier.

Modifier la position du canapé, ou de votre télé par exemple, vous permettra facilement d'avoir un autre regard sur votre intérieur. Un regard neuf qui vous évitera toute lassitude.

Un coup de peinture

Pour Valérie, la peinture est un élément important pour retomber amoureux de son intérieur. Pour cela, ne pas hésiter à utiliser une couleur forte, mais attention, sur UN seul mur. Choisissez de préférence un mur plein. Evitez les murs avec les fenêtres et les portes.

On met un beau vert, un beau bleu, un beau jaune. Et sur un mur. Ca change beaucoup de choses.

La Green Touch

Le 3ème conseil de Valérie : faire entrer un coin de verdure chez vous.

Pour notre coach déco, "prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi, aimer la nature". N'hésitez donc pas à adopter la Green Touch. Pas besoin de beaucoup : 3 plantes peuvent suffire.

Côté budget, Valérie nous rappelle qu'il existe des plantes à des prix très corrects. Il est donc facile de se créer un petit jardin à la maison.

Les plantes ont vraiment une importance dans son intérieur.

En conclusion

Dans tous les cas, n'oubliez pas le principal pour être certain de retomber amoureux de son intérieur : être en accord avec son chez soi. Votre intérieur "à la maison" doit être en harmonie avec votre intérieur "psychologique".

Ce qui est important, c'est d'ouvrir la porte et de se dire : "Wahou, ça y'est je suis chez moi et je suis bien !"

Retrouvez tous les conseils et les astuces de Valérie en podcast, en cliquant ici