Logement : Contrat de location, états des lieux, on vous dit tout

Marjorie Senaud de l'ADIL, l'agence départementale de l'information sur le logement évoque l'état des lieux Copier

Comme chaque année, au mois de juin à lieu le grand chassé-croisé à l'approche des vacances. De nombreux étudiants quittent leurs logement, tandis que d'autres en recherchent. Comme à chaque fois que vous quittez un logement, vous devez faire un état des lieux. Pour cela, il vous faudra vous munir de celui que le propriétaire a dressé lors de la remise des clés. Sur le document d'entrée, il est important d'y retrouver l'état des pièces, les commodités à disposition du locataire (vaisselles, électroménagers, meubles..).

Le document devra être signé par les deux parties, le propriétaire et le locataire. Une copie sera conservée par le bailleur et une autre sera remise au locataire. Lors de l'état des lieux de sortie c'est ce document qui permettra de voir l'état du logement et servira à constater les éventuelles dégradations dans la vue du remboursement partiel ou complet du dépôt de garantie. Lors de l'entrée dans le logement, il est important de notifier tout ce qui est visible, des tâches, des accrocs sur un meuble, des dysfonctionnement. Cela vous permettra de prouver que vous n'êtes pas responsable de ces problèmes lors de la sortie du logement.

Les différents contrats de location à votre disposition

La facilité pour beaucoup reste le meublé, attention toutefois le bail pourra durer un an, mais si vous êtes étudiant, vous pouvez demander un bail d'une durée de neuf mois permettant de libérer les lieux. Pour les propriétaires, n'hésitez pas à demander le statut de votre locataire, étudiant ou classique.

Si vous opter pour la colocation, vous pouvez demander un seul bail avec le nom de tous les locataires dessus, mais vous pouvez aussi demandez un bail unique. En revanche dans ce cas précis, le propriétaire ne pourra vous demander de payer la part d'un locataire qui quitterait les lieux. Si tous les locataires sont sur le même bail, vous pourrez être amenés à payer la part du locataire quittant le logement.

Si vous changer de région, il existe un bail mobilité, uniquement sur les logements meublés. Pour cela le potentiel locataire devra prouver qu'il est en formation professionnelle, en étude supérieure, en contrat d'apprentissage, en stage, en service civique, ou en travail saisonnier. Attention, ce bail ne peut aller que de un à dix mois et n'est pas reconductible. Aucun dépôt de garantie ne doit être demandé par le propriétaire, ce qui fait la particularité de ce bail.