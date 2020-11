Logement : Ma Prime Rénov' remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique

Faire des économies c'est possible

Attention on ne déclare plus aux services fiscaux une fois les travaux terminés. Ma Prime Rénov’ est la fusion d’une aide de l’ANAH et du précédent crédit d’impôt (CITE). Cette prime est allouée sous forme de forfait en fonction du type de travaux, sans dépasser un montant maximum de 20 000 € sur 5 ans. Ma Prime Rénov' est accessible à tous les propriétaires occupants. Attention le montant des aides dépend de votre revenu fiscal de référence.

Ne commencez pas vos travaux avant d'avoir rempli votre dossier !

Vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique ? Rendez-vous sur le site Ma Prime Rénov'? Vous allez vérifier si ils sont éligibles. Vous demandez des devis par des entreprises labellisées RGE. Vous renseignez votre compte que vous créez sur le site Ma Prime Rénov'. Une fois votre demande acceptée et finalisée vous pouvez commencer les travaux. Vous pouvez également pour toutes questions vous tourner vers l'Espace Info Energie à Pau en les appelant par ces temps de confinement au 05 59 14 60 64.

Il est à noter que ces aides seront étendues aux propriétaires de logement en location mais à partir de janvier 2021. Pour écouter l'émission c'est là !