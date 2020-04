Faites le vous même pendant le confinement : fabriquez votre Marque-page Mickey Mouse

Aujourd’hui France Bleu vous propose de retrouver un des personnages préférés des enfants, et ainsi peut-être pousser les enfants à la lecture. Voici un tuto brico pour fabriquer un marque-page Mickey Mouse.

Rameutez les enfants autour de vous et préparez en quelques minutes le matériel nécessaire pour leur offrir une plage récréative et manuelle. Un peu de bricolage avec les moyens du bord et en fouillant dans les fournitures scolaires, voilà ce que nous vous proposons. nous avons choisi un personnage emblématique comme modèle mais bien sûr vous pouvez laisser libre à votre imagination.

Matériel :

Du carton fin

De la peinture ou des feutres de couleurs

Des ciseaux

Un crayon à papier

Une règle

De la colle

Matériel pour le marque-page Mickey Mouse © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 1 :

Commencer par prendre le carton, le crayon à papier et la règle et tracer un rectangle de 12 cm de long et 4 cm de large.

Rectangle pour le marque-page Mickey Mouse © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 2 :

Sur ce rectangle, avec la peinture ou les feutres, peindre les 2/3 en rouge et le 1/3 restant en noir.

Etape 3 :

Pendant que le rectangle sèche, prendre un autre morceau de carton, y dessiner la tête de Mickey.

Tête de Mickey Mouse © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 4 :

Laisser la tête de Mickey sécher et reprendre le rectangle, sur la partie rouge, avec du blanc, dessiner les boutons du pantalon de Mickey.

Boutons dessinés sur le rectangle du marque-page © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 5 :

Avec les ciseaux, découper la tête de Mickey et le rectangle.

Puis coller la tête de Mickey sur la partie noire du rectangle.

Marque-page Mickey Mouse terminé © Radio France - Ainhoa Altuna

Votre marque-page Mickey Mouse est terminé, il n’y a plus qu’à attaquer la lecture. Vous pouvez bien-sûr dériver ce marque-page avec les personnages de votre choix.