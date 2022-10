Peindre, poncer, réparer, customiser.. Astuces bricolage

Et si on repeignait ces vieilles tables basses dorées pour leur donner un aspect plus moderne en les laquant de blanc ?

Il y a des étapes à respecter, c'est à dire dépoussiérage, aspirateur, brossage.

D'abord, parce qu'il y a parfois de petits interstices, on commence par frotter avec la grosse brosse. Puis on peut poncer, simplement, avec un papier (pas forcement besoin d'une cale à poncer). Vous égrenez, (c'est à dire que vous passez légèrement sur l'ancienne peinture.)

Ensuite il vous faudra laquer, et là, attention , il faut éviter les premiers prix.

Donc comment faire pour savoir si la laque est bonne ou pas ? Secouez le pot de laque ; plus il fait de bruit plus la laque ets liquide donc pleine d'eau... Donc de mauvaise qualité.

ⓘ Publicité

Et si on changeait nos interrupteurs de la maison ?

changeons nos interrupteurs © Getty

C'est beaucoup mois compliqué qu'il n'y paraît !

Commencez par couper le courant (!) Et en matière de choix : les premiers prix d'interrupteurs ne sont pas souvent de bonne qualité ; ils vont souvent faire du bruit quand vous l'allumez et ils ne dureront pas longtemps.

Entre un premier prix à 0,50 € le boîtier et celui à 3 €, privilégiez ce dernier qui durera davantage et sera, en plus ! - plus facile à installer.