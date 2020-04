Tuto brico à la maison pour toute la famille : je fabrique un petit poussin en boite d’œufs

Pendant le confinement, France Bleu vous propose d'occuper les enfants avec des petits tutoriels pour fabriquer des objets en famille avec les moyens du bord. Gardez vos boites à oeufs pour réaliser toute une famille de poussins.

Matériel :

Une boîte d’œufs en carton vide

Une feuille blanche

De la peinture ou des feutres de couleurs

Des ciseaux

De la colle

Un crayon à papier

Matériel pour le poussin en boite d’œufs © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 1 :

Pour commencer prendre la boîte d’œufs. Mais il n’y a que la partie basse de la boite qui va nous intéresser c’est-à-dire la partie où il y a les socles pour les œufs. La première chose à faire va être donc de découper deux de ces socles pour obtenir deux demi sphères.

Socles d'oeufs découpés © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 2 :

Peindre les deux morceaux de carton et les peindre en jaune, dedans et dehors.

Socles peints en jaune © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 3 :

Pendant que le carton sèche, prendre la feuille blanche et avec le crayon à papier dessiner deux triangles de tailles un peu différentes pour le bec du poussin, deux autres triangles plus grands que les premiers mais les deux de la même taille pour faire les ailes du poussin. Dessiner aussi les deux pattes du poussin.

Une fois que tout est dessiné, il faut les peindre ou les colorier en orange.

Bec, ailes et pattes du poussin © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 4 :

Découper le tout en suivant bien les contours de chacun des éléments.

Puis, prendre un des deux socles de la boîte d’œuf et y coller le plus petit triangle pour le bec et les ailes de chaque côté.

Sur le deuxième socle, coller le deuxième triangle du bec et en dessous, coller les pattes du poussin.

Etape 5 :

Une fois que tout est bien collé, fixer toujours avec de la colle les deux socles de manière à faire bien correspondre les deux triangles du bec.

Pour finir, avec un feutre noir, dessiner les yeux du poussin.

Poussin en boite d'oeufs terminé © Radio France - Ainhoa Altuna

Votre poussin est terminé, avec le reste de la boîte d’œufs vous pouvez en fabriquer d’autres pour une jolie décoration.