Occuper les enfants pendant le confinement : des travaux pratiques et ludiques avec la pieuvre en carton

Aujourd’hui on prend la direction des fonds marins, France Bleu vous propose de créer une pieuvre en carton qui vous tiendra compagnie quand vous prendrez votre bain. Alors fouillez dans les placards, rameutez toute la famille et prenez quelques minutes pour fabriquer cette petite pieuvre.

Elle est toute mignonne et très facile à fabriquer avec un tout petit peu de materiel et de temps. Tous les enfants, même les plus jeunes, peuvent ainsi créer leur pieuvre et peut-être même toute une famille !

Matériel :

Du carton fin, type emballage de yaourts ou autre

De la peinture ou des feutres de couleurs

Crayon à papier

De la colle

Une règle

Des ciseaux

Matériel pour la pieuvre en carton © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 1 :

Sur le carton avec le crayon à papier et la règle, commencer par tracer un rectangle de 13,5 cm de long et 12 cm de large.

Toujours avec le crayon à papier et la règle, partir du bas et tracer des bandelettes de 1,5 cm de large et de 4 cm de haut. Vous allez arriver à 9 bandelettes.

Traçage au crayon à papier © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 2 :

Peindre le tout de la couleur de notre choix, la seule chose c’est qu’il ne faut pas que la couleur de la peinture soit trop foncée.

Puis, prendre un feutre de couleur plus foncée que la peinture et sur les 8 premières bandelettes, dessiner 4 petits ronds qui feront les ventouses des tentacules de la pieuvre.

Peinture et traçage des ventouses © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 3 :

Découper la neuvième bandelette qui ne sert à rien, et découper chacune des bandelettes mais juste sur la hauteur, pour que ça reste bien attaché au reste du corps.

Au dessus des tentacules, dessiner le visage de la pieuvre.

Bandelettes découpées et visage de la pieuvre dessiné © Radio France - Ainhoa Altuna

Etape 4 :

Coller les deux côtés du carton de manière à ce que le carton prenne une forme cylindrique. Et pour terminer, recourber chacune des tentacules.

Pieuvre en carton © Radio France - Ainhoa Altuna

Voilà la pieuvre est terminée, prête à aller vous tenir compagnie dans la salle de bain !