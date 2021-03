Plombier à Toulouse : les bons tuyaux

Vos canalisations sont bouchées ? L'eau chaude n'arrive plus au robinet ? La chaudière est percée ? Première clef, limitez les dépôts, entretenez chaque mois vos installations pour éviter le coup de fil en urgence quand le mal est déjà fait. L'artisan-plombier est sérieux, réactif et compétent pour vous venir en aide au plus vite. Les fuites représentent 15 à 20 % de la consommation d’eau d’un ménage et une perte d’argent évidente : un robinet qui fuit, c’est 100 € engloutis par an, et une chasse d’eau défectueuse 600 €, donc traquez les fuites ! Régis Soula de RCO Plomberie (100 Chemin de Nicol entre le faubourg Bonnefoy et la Roseraie à Toulouse) est l'invité d'Alban Forlot dans La Vie Tranquille pour vous donner ses astuces sur France Bleu Occitanie.

En Haute-Garonne depuis 10 ans, l'entreprise toulousaine RCO Plomberie est spécialisée dans l'installation, la rénovation (de salle de bains par exemple), la maintenance et le dépannage en plomberie, climatisation et chauffage durable. Dans un rayon de 40 kilomètres autour de Toulouse, ces plombiers certifiés RGE Qualibat et Qualigaz, interviennent chez vous et proposent une garantie décennale. Pour les joindre : 05.61.11.22.28.

Plombier : ce métier n'est pas réservé aux hommes © Getty

Plombier : pourquoi pas vous ?

Cette journée internationale de la plomberie (11 mars) a pour but de mettre en valeur ce secteur depuis 2010, avec les enjeux sanitaires liés à l'eau. Beaucoup de reconversions sont observées, notamment ceux qui travaillaient dans le secteur de l'aéronautique en région toulousaine et qui deviennent plombiers. Ce métier évolue au rythme des nouvelles techniques et technologies. Un métier qui recrute à tout âge. Il faut 7 mois pour devenir plombier en se formant avec l'Afpa. Et en tant que particulier, privilégiez les produits naturels si vous bricolez. Pour déboucher un évier, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude, les cristaux de soude ou le vinaigre blanc.