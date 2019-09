Plus d'Internet ni de téléphone pour les clients d'Orange dans le secteur de Ganges

L'opérateur Orange annonce qu'une coupure accidentelle est survenue sur son réseau, ce mercredi. Elle touche plusieurs communes dans trois départements : le Gard, la Lozère et l'Hérault. Au total, plus de 9.000 accès Internet et plus de 200 lignes de téléphonie sont interrompus.