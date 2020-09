Récit de baladeur : rencontre avec Bruno Boissier, maître ramoneur

En Alsace, on compte près de 200 ramoneurs professionnels. Bruno Boissier est l'un d'eux, ramoneur à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) depuis 1995 et il a ouvert les portes de son atelier à Laure Basterreix.

Selon les superstitions, toucher un ramoneur porte bonheur, car quand il quitte votre maison, elle est en sécurité. Si ancestralement son travail était d'éviter les incendies, maintenant la mission est plus complexe : le ramoneur nettoie les conduits de fumée, de cheminées et de raccordement. Il optimise le fonctionnement et la sécurité des installations, il a même un rôle de conseil et de prévention afin de limiter les risques de feux de cheminée ou d'intoxication au monoxyde de carbone. Un métier complet, qui commence tôt comme nous l'explique Bruno Boissier, maître ramoneur à Niederbronn-les-Bains :

Exemple d'une trappe de conduit et du dépôt présent © Radio France - Laure Basterreix

Un ramoneur a l’œil et l'odorat particulièrement travaillé afin d'analyser au mieux ce qui se passe dans les conduits de vos installations :

Différents outils de ramoneur © Radio France - Laure Basterreix

Au delà de l'entretien, par son action, un ramoneur participe à la réduction de la pollution afin de préserver l'environnement, et lutter contre les surconsommations d'énergie. Ce que l'on ne sait pas forcement, c'est que le réchauffement climatique a même un impact sur les différents tirages :

En cette période où l'on rallume tous nos différents chauffages, il est important d'être vigilant sur plusieurs points. Dans une maison, il y a 3 lieux de risques à surveiller : les lieux de chauffage, les tableaux électrique et les cuisines (c'est pourquoi dans une maison, il est important que les détecteurs soient positionnés entre ces lieux et les lieux de sommeil). En tant que prévisionniste de l'habitation, il est important de faire appel à un ramoneur en cette saison, mais attention aux arnaques :

Pour éviter les arnaques : exemple d'une carte professionnelle de ramoneur © Radio France - Laure Basterreix

Dans le Bas-Rhin, vous trouverez la liste des entreprises de la corporation ayant les qualités requises pour exercer l'ensemble des prestations liées au ramonage, sur le site : www.ramoneurs67.fr. Pour le Haut-Rhin : la UCA 68.