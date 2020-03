Rejoignez les couturières solidaires !

les Masques du CHU de Grenoble - Marie-Ange Pinelli

Vous êtes couturières amateurs ou professionnelles et vous cousez des masques ? Rejoignez le groupe "Couturières solidaires de France". Il existe à présent les couturières solidaires du Doubs et de Côte d'or, mais il manque des couturières pour la Haute Saône , le territoire de Belfort, le Jura et l'Yonne. Le groupe a besoin de petites mains pour faire grossir les réseaux locaux !

Les infirmières, les auxiliaires de vie, les médecins, le personnel des Ehpad et les résidents, les éboueurs ont besoin de masques... La liste est longue, et pour ça, ils ont besoin de vous !

Il faut vous rendre sur Facebook et sur la page Couturières solidaires de France. Et préciser à l'entrée du groupe son numéro de département. Ainsi, vous trouverez comment créer ou intégrer un réseau départemental, puis local.

Cousez et surtout, prenez soin de vous !

Facebook des couturières solidaires