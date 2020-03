On s'occupe pendant le confinement : Brico-récup' de Pâques

Comme le temps file! Pâques c'est dans un peu plus de 15 jours… Et ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on va se priver d'une ambiance festive . Alors, aujourd'hui on recycle et on bricole des déco en œufs, en poules et en lapins.

Super facile: la couronne d'oeufs en papier © Radio France - Chrystelle GUY

Commençons par le plus simple. Je vous propose de créer de jolies couronnes pour accrocher à votre porte ou à votre mur. Avec un cutter, retirez le centre d'une assiette en carton pour obtenir la forme de votre couronne. Si vous n'avez pas d'assiette, utilisez simplement du carton ou du papier rigide. Ensuite, sur des papiers à motifs ou des feuilles blanches que vous décorerez, vous allez dessiner des ovales (des formes d'œuf) et les découper. Selon la taille de vos dessins il vous en faudra une petite douzaine. Vous allez ensuite les coller sur votre couronne en les faisant se chevaucher légèrement. Vous pouvez agrémenter de quelques plumes, si vous en avez. Collez, scotchez ou agrafez au dos un ruban, du bolduc, de la ficelle ou de la laine auquel vous donnerez une forme de boucle. Et voilà une jolie couronne de Pâques à accrocher.

Des poules-coquetiers en boîte à oeufs © Radio France - Chrystelle GUY

Si vous voulez recycler vos boîtes à œufs vides, vous pouvez y créer des petits coquetiers décoratifs en forme de poules. Ça ne vous aura pas échappé, les boîtes à oeufs sont composées de pointes et d'alvéoles. En diagonale dans votre boîte, découpez un ensemble d'une alvéole et d'une pointe. Peignez de la couleur que vous souhaitez. Puis sur la pointe, découpez et collez un papier en forme de crête. Peignez ou collez deux yeux à l'avant et appliquez un petit triangle de papier pour faire le bec. Sous votre bec peignez en rouge un petit cœur à l'envers pour le barbillon. Il ne vous reste plus qu'à coller des plumes de chaque côté de l'alvéole. Si vous n'en avez pas, aucun problème: vous pouvez les créer dans du papier à dessin. Il ne vous restera plus qu'à y mettre un œuf peint ou un œuf en chocolat!

Les poules pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Pour recycler une boîte à fromage et un rouleau de papier toilette vide (tiens, encore lui!), je vous propose de réinterpréter le fameux lapin de Pâques qui dépose des œufs dans le jardin…

Le jardin du lapin de Pâques en boîte à fromage à décorer © Radio France - Chrystelle GUY

Commençons par le petit jardin. Peignez en vert l'intérieur votre boîte à fromage (si vous vous sentez l'âme bucolique, vous pouvez même y faire des détails avec des brins d'herbe et quelques fleurs). Pour les côtés de la boîte, découpez dans du papier à motif ou du papier à dessin que vous peindrez, une bande d'une largeur et d'une longueur correspondant aux dimensions de votre boîte, puis collez-la tout autour. Ça y est notre jardin est fait.

Reste le lapin.

Le patron du petit lapin © Radio France - Chrystelle GUY

Dans le papier à dessins, dessinez et découper une silhouette de tête ronde à longues oreilles posée sur un triangle de la hauteur de votre rouleau (vous aurez un dessin qui ressemble à un trou de serrure avec des oreilles). Dessinez et découpez aussi deux bandes aux bouts arrondis pour les pattes. Collez l'ensemble triangle/tête de votre lapin à l'arrière du rouleau de papier toilette pour ne laisser dépasser que la tête. A l'arrière toujours, mais aussi sur les côtés, collez (en haut et en bas du rouleau) les bandes des pattes que vous ramènerez et ferez dépasser à l'avant. Peignez et décorez le tout pour obtenir un petit lapin.

Vous pouvez simplifier en ne découpant et collant que des oreilles et en peignant frimousse et pattes directement sur le rouleau. Entaillez ensuite les côtés de vote lapin sur une hauteur correspondant à celle de votre boîte à fromage. Insérez la boîte dans ces fentes que vous enduirez d'un peu de colle pour que le lapin soit à cheval sur le bord. Vous n'aurez plus qu'à y mettre des petits œufs confiseurs…

Le lapin pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Allez, bon week-end et... Bricolez bien, mes petits lapins!