On s'occupe pendant le confinement : De la pâte à modeler maison

On pourrait manger ce que nous allons fabriquer ajourd'hui, parce qu'on n'y mettra rien de toxique. Mais ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas faute de le répéter, d'ailleurs: NE MANGE PAS LA PATE A MODELER! Si vous avez ou avez eu des enfants, vous avez forcément prononcé cette phrase au moins une fois. Et vous avez sans doute aussi pesté quand, le pot à peine ouvert, ils avaient déjà mélangé toutes les couleurs, fait tomber la pâte à modeler dans le sable ou pire, laissé le pot sans couvercle après utilisation. Au prix du pot, quand on le retrouve tout séché, on est un rien agacé. En plus, pas question de sortir exprès pour en racheter, confinement oblige. Oui mais voilà: la pâte à modeler, les enfants adorent ça. Et puis c'est un excellent support pour le travail scolaire. Alors comment on fait? Et bien… on fabrique sa pâte à modeler soi-même. Sans cochonneries dedans, qui plus est, et compostable (a condition de la débiter en tous petits morceaux).

De la pâte à modeler avec des ingrédients tout simples © Radio France - Chrystelle GUY

Il existe plusieurs méthodes pour faire soi-même sa pâte à modeler. Pour les ingrédients, on peut choisir de la faire avec de la farine ou alors préférer de la fécule de maïs. Pour le mode de préparation, c'est avec ou sans cuisson.

Commençons par la recette avec cuisson. On mesure en tasses, ou en mug selon la quantité que vous voulez. Alors, comment faire? Dans une casserole, mettez une tasse de farine, une demie tasse de sel et deux cuillers à café de bicarbonate (la levure chimique marche aussi). Ajoutez ensuite une tasse d'eau chaude et une cuiller à café d'huile végétale, tout ça en mélangeant bien. Vous faites alors chauffer ce mélange pour qu'il épaississe. Quand la pâte se décolle de la casserole, retirez-la du feu. Attendez que ça refroidisse et pétrissez. Ajoutez ensuite du colorant alimentaire en continuant de malaxer pour obtenir une couleur uniforme.

Une pâte à modeler aussi maléable que celles du commerce © Radio France - Chrystelle GUY

Si vous préférez une recette sans cuisson, mettez dans un saladier 1 tasse de sel et 2 tasses de farine, ajoutez une tasse d'eau et 3 cuillers à soupe d'huile végétale en remuant pour obtenir une pâte lisse et bien homogène. Divisez ensuite en portion et ajoutez du colorant.

Une astuce, pour ces deux recettes, si vous voulez que les couleurs soient bien intégrées: mettez le colorant dans l'eau. Mais ça vous oblige à faire autant de préparations que de couleurs. Vous pouvez aussi vous amusez à ajouter des paillettes à votre pâte. Mais attention, elle ne sera plus compostable.

De la pâte à modeler pailletée, c'est rigolo © Radio France - Chrystelle GUY

"sauf que celle qu'on achète, elle sent bon", me direz-vous... Aaaaah cette fameuse odeur caractéristique (qui donne envie de la manger… Attention! J'ai dit non!). Et bien figurez-vous qu'on peut tout à fait parfumer sa pâte à modeler. Si vous la faites pour des petits je vous déconseillerai les huiles essentielles. En revanche un extrait de vanille ou d'amande, ça marche très bien. Et puis, on peut aussi s'amuser à faire de la pate à modeler aux épices: ça sent bon et ça colore. Evidemment, pour les petits on évitera les piments forts. Mais un peu de paprika pour le rouge, du curcuma pour le jaune, ou de la cannelle pour le marron, c'est une idée qui marche.

Ces pâtes à modeler maison se conservent. Il suffit de les mettre dans un récipient hermétique et de les garder au frigo.

Un peu de paprika, un peu de curcuma et c'est parti! © Radio France - Chrystelle GUY

Il existe une autre pâte à modeler que l'on peut faire soi-même, c'est la pâte à modeler auto-durcissante. Très simple aussi: c'est la même méthode que pour la pâte à modeler avec cuisson. Sauf que là on mélange un verre de fécule de maïs, deux verres de bicarbonate et un verre d'eau. L'avantage de cette pâte à modeler c'est qu'on peut créer de jolis objets de déco. En revanche, elle ne supporte pas bien l'eau. Donc si vous voulez faire des bijoux, il faudra opter pour une pâte maison à base de colle vinylique: on appelle ça de la porcelaine froide. Parfaite pour les adultes créatifs. Attention, on sort de la catégorie "pâtes à modeler comestibles". ;-) Vous trouverez une super recette sur le site tutofimo.com

Des pâtes maison aux épices pour petits et grands © Radio France - Chrystelle GUY

Voilà, avec toutes ces recettes, vous allez pouvoir faire vos pâtes ce week-end. Et lundi, je vous donnerai des idées pour jouer avec en famille. Vous verrez, même les grands s'y mettront. Si, si… Même vous!