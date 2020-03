On s'occupe pendant le confinement : Déco et maracas en rouleaux de papier toilette

Confinement ou pas, stocks ou pas... on a toute l'année des rouleaux de papier toilette chez soi. Il se vident, et en général on met les tubes en carton au recyclage. Et bien non! Profitons aujourd'hui de passer un peu de temps à la maison pour en faire des tas de choses. Et vous allez voir. Les idées ne manquent pas. Elles sont même inépuisables.

Pour habiller un miroir chez guideastuces.com - guideastuces.com

A cet instant vous vous dites: "et bien voilà, on va encore faire faire des trucs moches et inutiles aux enfants. Rien d'intéressant en vue pour les adultes ! ". Attendez... même si je vous donne un peu plus bas une idée pour les plus jeunes, je vous le promets: on peut vraiment créer des objets de déco super jolis avec nos rouleaux de papier toilette vides: des cadres photos, des pochettes cadeaux, des vide-poches, des œuvres de décoration murales... j'ai même vu sur le web des arbres généalogiques.

Des boîtes cadeaux chez creamalice.com - creamalice.com

Comment faire? Pour les pochettes cadeaux, rien de plus simple: aplatissez légèrement votre rouleau de papier toilette puis pliez vers l'intérieur la partie supérieure du carton aux deux extrémités. Appuyez bien pour que ça prenne forme et que ça tienne bien fermé. Vous allez vous retrouver avec une sorte de petite boite qui aura 4 oreilles pointues. Pour décorez votre boîte, vous pouvez la peindre, bien sûr mais aussi y faire du décopatch (vous savez? Ces papiers appliqués avec du vernis-colle). Vous pouvez même choisir l'option de laisser visible tout ou partie du carton brut. Glissez le cadeau à l'intérieur de votre pochette puis fermez-la avec du ruban, du rafia ou une bande de tissu que vous nouerez joliment, en le faisant passer par les extrémités.

En arbre généalogique chez nodimedesign - nodimedesign.blogspot.fr

Si vous voulez faire des œuvres déco élégantes pour la maison, coupez votre rouleau vide en rondelles. Vous obtiendrez alors des anneaux. Là aussi, aplatissez-les. Vos anneaux deviennent ovales, comme des pétales de fleurs ou des feuilles d'arbre… Vous me voyez venir, là?... Si vous collez ces ovales les uns aux autres vous obtiendrez toutes les formes figuratives ou abstraites que vous souhaitez. Collez-les par la pointe pour en faire des fleurs. Un bouton pour le cœur, un pique en bois ou une brindille pour la tige et le tour est joué. Mais vous pouvez aussi les assembler à grande échelle pour obtenir des cadres, des paniers et tout ce que votre imagination vous soufflera. Il suffit ensuite d'appliquer une peinture acrylique un peu sobre pour un effet très classe.

Pour créer un chat, on plie, on peint, on décore © Radio France - Chrystelle Guy

Pour les enfants, je vous propose de faire un petit chat (et si vous n'avez pas peur de fatiguer vos oreilles on va même le transformer en maracas). Prenez un rouleau vide. A l'une des extrémités repliez chaque côté vers l'intérieur pour le fermer et obtenir deux oreilles pointues. Collez à la colle blanche pour que ça ne s'ouvre plus. Ensuite il suffit de peindre votre rouleau (à la gouache ou l'acrylique), découpez une jolie queue dans du papier à dessin ou du carton souple que vous peindrez de la même couleur. Si vous avez des cure-pipes, ça marche aussi... Collez la queue en bas du rouleau (la partie que vous avez laissée ouverte). De l'autre côté, collez ou dessinez les yeux, le nez et la bouche. On peut ensuite faire des moustaches et les coller sur le rouleau. En papier ça marche bien. Moi j'ai pris de la ficelle à rôti que j'ai imbibée de colle blanche et laissé sécher. Voilà : votre petit chat est prêt.

Pour les maracas: de la semoule, on colle un fond, on laisse sécher tête en bas © Radio France - Chrystelle GUY

Pour le transformer en maracas, mettez, à l'intérieur, un peu de riz, de lentilles, de haricots ou (si vous les voulez moins sonores) de semoule. En période de confinement, j'aime bien cette option! Découpez dans du carton un peu rigide un fond du diamètre de votre rouleau et collez à la colle forte ou au pistolet. C'est parti pour des heures de musique… Vous pouvez aussi faire plusieurs chats pou obtenir des maracas avec des sons différents. Et si vos enfants vous imposent des concerts interminables… Dites-vous que c'est bon pour l'éveil musical (sinon, vous pouvez aussi me maudire: je ne vous en voudrai pas).