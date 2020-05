On s'occupe pendant le confinement : des bracelets en macramé

Je vous avais promis, pour que vous ayez un super look cet été, de vous donner encore quelques astuces et techniques pour faire des bracelets en fil. Nous avons déjà parlé des bracelets brésiliens et de la technique du kumihimo. Mais il existe une autre méthode qui donne des résultats bluffants (en dehors du crochet) c'est le macramé. Oui… Vous avez bien entendu, pour ce bouquet final je vous mets au macramé. Allez hop! Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué: il suffit de faire des nœuds… enfin… certains types de nœuds (découvrez ici les noeuds de base). Pour commencer, nous allons nous atteler à un des plus simple: le nœud plat.

Noeud plat 1ère étape © Radio France - Chrystelle GUY

Le principe d'un nœud plat, c'est de nouer deux fils dans un sens puis dans l'autre en en emprisonnant un troisième. Je m'explique. Pour faire un bracelet en nœud plat, vous allez commencez par scotcher sur votre table de travail un fil d'environ 50 cm (si vous voulez un bracelet bien solide, vous pouvez en scotchez deux côte à côte). Ensuite il vous faudra un fil plus long (comptez un mètre cinquante) que vous allez nouer en haut du fil scotché, de façon à obtenir deux brins de même longueur.

Noeud plat 2ème partie © Radio France - Chrystelle GUY

Prenez le brin de gauche, posez-le sur votre fil fixe de façon à ce qu'il forme comme un S. Prenez le fil de droite, piquez-le dans le bas du S, faites-le passer sous le fil fixe et ressortir dans le haut du S. Si vous tirez sur vos deux fils, un nœud se forme en emprisonnant le fil fixe. Vous renouvelez l'opération mais en posant cette-fois ci le fil de droite et en travaillent avec le fil de gauche. Et ainsi de suite. Vous verrez ça va assez vite et on obtient un motif intéressant. Une fois qu'on maîtrise la technique, on peut y ajouter des éléments pour faire par exemple un bracelet shamballa

Un bracelet shamballa par Soto Caro © Radio France - Soto Caro Youtube

Vous en avez forcément déjà vu. C'est un bracelet qui s'inspire des bracelets de prière tibétains. Pas mal de stars l'on eu ou l'ont encore au poignet et il est régulièrement à la une des tendances en matière de bijoux. Il se compose de perles, traditionnellement en bois (mais on peut imaginer plein de variantes) et d'une succession de nœuds plats. Pour en fabriquer un c'est très simple: vous commencez votre bracelet macramé et au bout de quelques nœuds plats, vous enfilez une perle sur votre fil fixe. Vous recommencez à nouer. La perle se trouvera emprisonnée dans les nœuds, tout comme votre fil fixe et c'est ce qui la fera tenir.

A partir du bracelet en nœuds plats vous pouvez aussi vous faire un joli bracelet à breloques. Cette fois ci vous enfilerez vos breloques non pas sur le fil fixe central mais sur celui de droite ou de gauche.

Pour enfiler une perle comme dans un shamballah © Radio France - Chrystelle GUY

Là je vous ai parlé de modèles utilisant la technique du nœud plat. Mais avec le macramé il existe plein d'autres manières de nouer. On peut même obtenir des résultats qui ressemblent à de véritables dentelles. Et ce n'est pas forcément compliqué. Par exemple, en créant ce qu'on appelle une baguette oblique, vous allez pouvoir obtenir des bracelets avec des motifs en relief. Zig-zags ou losange… Dans les deux cas autour du motif, une dentelle de fils en forme de coquillage viendra se former. Ca donne un résultat extrêmement fin et féminin. On peut en faire un bracelet mais aussi une jolie chevillière pour l'été ou même un ras du cou. Et là aussi, pour le bracelet ou la chevillière, on peut y suspendre des breloques et des grelots. Une baguette oblique en macramé, c'est un fil qui donne une direction et sur lequel on va venir avec d'autres fils faire des nœuds assez simples qu'on appelle des demi-clefs. Ils ne sont pas plus compliqués que des nœuds de bracelets brésiliens.

Avec le macramé on peut créer de très jolis bracelets © Radio France - Chrystelle GUY

Ce modèle est très bien expliqué ici par Soto Caro. Elle vous guide aussi pour un modèle plus complexe. Vous trouverez aussi de très jolis modèles comme celui-ci, par exemple sur la chaîne YouTube de Solyluna Macramé.

Pour ce qui est du type de fil à utiliser pour le macramé, tout est possible. A la maison je n'avais que du fil de coton type fil à canevas. Ça marche très bien pour les nœuds plats mais je trouve que c'est un peu mou et ça a une tendance à s'effilocher quand on veut des effets dentelles. Beaucoup de modèles se font avec ce qu'on appelle de la queue de rat et c'est vrai que ça a une bonne tenue, alors si vous comptez investir pourquoi pas. En tous cas, n'hésitez pas à vous lancer. Le macramé pour les bijoux et les accessoires c'est tout sauf ringard