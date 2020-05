On s'occupe pendant le confinement : des bricolages sur le thème des fleurs

Aujourd'hui, je vais vous faire une fleur. Enfin… vous apprendre à en fabriquer, plus exactement. Il se trouve que dans un mois c'est la fête des mères. Et offrir à nos mamans une carte, un bouquet ou même un tableau floral fait avec nos petites mains, ça leur fera forcément plaisir.

sur tiges ou en cartes © Radio France - Chrystelle GUY

Alors c'est parti, commençons par nous lancer dans une carte pop-up. Vous savez? Ces cartes qui quand on les ouvre offrent au regard une fleur ou un bouquet en 3D… Il existe des tas de techniques et de motifs pour les réaliser soi-même. Ce matin je vous propose de prendre le plus simple. Ca permettra à des enfants même assez jeunes de se lancer dans cette création. Commençons par fabriquer notre support. Un papier cartonné à joli motif ou à décorer sera parfait. On prend sa feuille et on la plie en deux. Si elle n'est pas colorée sur les deux faces, on peut appliquer à l'intérieur avec un peu de colle un papier uni de couleur assez douce. Maintenant, nous allons y installer une tulipe en 3D.

Une carte tulipe 3D © Radio France - Chrystelle GUY

Pour ça il nous faudra du papier. Attention à ce qu'il ne soit pas trop fin ou trop mou. C'est mieux. Nous allons y dessiner 5 tulipes parfaitement symétriques et identiques. Pour réussir un tel "exploit", soit on pique un modèle sur le web, soit on prend une feuille qu'on plie en deux et on y dessine une demi-tulipe en utilisant le pli comme ligne médiane. Et on la reproduit 4 autres fois. Reste ensuite a coller une tulipe à plat sur votre carte ouverte, pile au milieu. Puis à plier les autres en deux et venir les coller moitié contre moitié pour obtenir une sorte d'éventail. Il ne vous reste qu'à dessiner ou coller une tige et des feuilles et écrire autour un joli poème.

un bouquet de primevères © Radio France - Chrystelle GUY

Et voilà une magnifique carte personnalisée pour votre maman adorée. Voici ici un tutoriel pour une carte qui quand on l'ouvre déploie un sublime bouquet de primevères.

Des fleurs avec des coeurs © Radio France - Chrystelle GUY

Vous pouvez aussi créer des bouquets et des tableaux. Là encore plein de modèles de fleurs sont possibles (en voici un très chouette en origami) mais j'ai choisi un des plus faciles. Nous allons fabriquer des fleurs avec 5 cœurs. L'avantage c'est qu'on peut faire des fleurs de toutes les tailles et dans tous les types de papier. Fin, cartonné, à motif, uni, brillant… Vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Et même si vous n'êtes pas équipé d'une perforatrice en forme de cœur, il suffit d'en dessiner et découper 5 bien symétriques et identiques pour y arriver. Une fois que vous avez vos cœurs en papier, collez-les ensemble par la pointe du cœur, en les faisant se chevaucher. Voilà votre fleur. Pour le cœur vous pouvez appliquer, une perle, un strass, un bouton ou simplement un petit rond de papier de couleur contrastante. Si vous voulez en faire un bouquet, il vous suffit de coller vos fleurs sur des pailles en carton ou des piques à brochettes. Vous pouvez y ajouter des feuilles découpées dans du papier. Glissez vos fleurs dans un vase (pourquoi pas fait maison également) et le tour est joué!

Des idées de tableaux © Radio France - Chrystelle GUY

Mais vous pouvez aussi créer de chouettes tableaux. En utilisant, soit une toile à peindre soit un carton pour votre support. Peignez- le ou collez-y du papier coloré si vous travaillez avec du carton. Là, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez fabriquer et coller un demi-vase en carton et le coller sur votre support, vous y glisserez alors vos fleurs avec tiges. Mais vous pouvez aussi fabriquer des fleurs sans tiges et les coller sur votre fond en les agençant joliment. Pourquoi pas, aussi peindre et coller des branches pour y disposer vos fleurs. Vous voyez?... Vous avez l'embarras du choix. Et, pour en avoir fabriqué et offert plusieurs, je peux vous promettre que votre cadeau fera son petit effet.

Et si vous aimez le recyclage, voici une idée sur pinterest pour faire ce genre de tableaux avec des boîtes à œufs et des boutons. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire d'ici le 7 juin. Amusez-vous bien!