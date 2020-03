On s'occupe pendant le confinement : des bricolages sur le thème des poissons

Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on va s'ennuyer! Chaque jour à 11H45, découvrez des idées pour vous occuper en famille. Aujourd'hui on prépare le 1er avril avec des poissons pour jouer et décorer.

Demain c'est le 1er avril. Alors pour préparer cette journée, nous allons fabriquer des aquariums et un jeu de pêche à la ligne.

En brique de lait ou avec un bocal, de jolis aquariums pour décorer © Radio France - Chrystelle GUY

Pour les aquariums, deux possibilités: recycler une brique de lait vide ou utiliser un joli pot en verre.

Commençons par l'aquarium en brique de lait. Avec un cutter ou un couteau, évidez l'une des faces les plus larges de votre brique, en laissant des petits rebords comme si c'était un écran de télé. Dans la partie que vous avez retirée, dessinez et découpez deux poissons. Vous allez ensuite peindre (ou encoller de papier coloré), votre brique/aquarium et vos poissons. La brique sera posée à l'horizontale pour accueillir ses occupants. Amusez-vous à la décorer avec des algues ou du corail dessinés et découpés dans du papier. Pour un effet 3D, collez-les à la fois au fond de la brique mais aussi à l'avant. Enfilez ensuite un fil de nylon dans chaque poisson et accrochez-le au plafond de votre brique. Pour ça vous pouvez utiliser de l'adhésif bien sûr. Mais vous pouvez aussi enfiler vos deux fils dans un rectangle de carton aux dimensions de votre brique, que vous collerez au plafond. C'est d'ailleurs cette technique que vous utiliserez pour l'aquarium installé dans le pot en verre.

L'aquarium dans une brique de lait, pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Choisissez un pot pas trop petit. Et collez au fond un rond de papier couleur sable. Vous pouvez aussi tout simplement y déposer un peu de gravier à aquarium. Dans le couvercle d'une boîte à œufs vide, découpez et peignez deux ou trois petits poissons dans lesquels vous passerez un fil de nylon. Dans les alvéoles, vous pouvez découper et peindre du corail que vous collerez au fond du pot. Coupez un rond de papier ou de carton aux dimensions de l'intérieur du couvercle. Il ne vous reste qu'à y enfiler les fils nylon de vos poissons et les fixer au verso avec de l'adhésif. Collez ensuite le papier dans le couvercle que vous refermerez. Et voilà deux jolis aquariums dont vous n'aurez jamais besoin de changer l'eau.

L'aquarium dans un pot en verre pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

A l'occasion de ce 1er avril, vous pouvez aussi vous lancer dans la fabrication d'un indémodable: le jeu de pêche à la ligne. Il permet de s'occuper deux fois: d'abord en le bricolant puis en y jouant. Commençons par la canne à pêche: Enduisez le bout d'un bâton d'un peu de colle, pour ensuite y nouer et enrouler l'extrémité d'une ficelle. Ajustez la longueur de cette ficelle à la taille de l'utilisateur puis, à quelques centimètres de l'autre extrémité, enfilez une perle un peu lourde entre deux nœuds (ça permet de la lester. C'est plus facile pour jouer). Accrochez un trombone que vous ouvrirez au préalable pour créer votre hameçon. Et voilà! Vous avez une canne à pêche.

Un bâton, un bout de ficelle et hop! Une pêche à la ligne! © Radio France - Chrystelle GUY

Il ne vous manque que les poissons. Vous pouvez par exemple en fabriquer dans des rouleaux de papier toilette vides. Sur YouTube, la chaîne TOP DIY propose un tutoriel vidéo assez clair, pour ça. Vous pouvez aussi couper un rouleau en deux, le poser à la verticale, l'enduire de colle et appliquer de chaque côté deux poissons en papier que vous ferez se rejoindre par la tête et la queue. Vous pouvez même créer un poulpe pour tenir compagnie à vos poissons. Il suffit de découper des franges dans le bas d'un rouleau peint au préalable, les rouler pour qu'elles frisent, ajouter des yeux et un ruban. Le tout est joué!

Poisson et poulpe avec un rouleau de papier toilette © Radio France - Chrystelle GUY

Il y a en fait des tas de moyens de créer des poissons mais j'ai deux coups de cœur. D'abord, le pot de crème dessert ou de compote individuel recyclé. Retournez le, percez le fond pour y enfiler, en le nouant et en le collant à l'intérieur, un brin de laine en forme de boucle. Collez une queue en papier à l'arrière du pot, des nageoires sur les côtés, collez ou dessinez des yeux et une bouche à l'avant. Et voilà! Un petit poisson super facile à faire. L'avantage du petit pot c'est qu'on peut y cacher un cadeau en le refermant avec un papier collé.

Un poisson dans un pot de compote individuel © Radio France - Chrystelle GUY

Vous pouvez aussi faire des poissons en origami. Comme vous pourrez le constater sur ce tutoriel YouTube de la chaîne "la TELE des KIDS", ce sont des pliages super faciles à réaliser. Choisir ce type de poissons permet d'apporter une autre dimension au jeu de pêche à la ligne. Par exemple, on peut (au dos des papiers) écrire des défis ou des gages. Ça permet de faire jouer aussi les ados et les adultes avec les plus petits. Et puis… Ces poissons en papier plié s'accrochent aussi très facilement dans le dos de nos proches, si vous voyez ce que je veux dire…