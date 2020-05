On s'occupe pendant le confinement : des cartes à gratter faites maison

Je ne sais pas si vous en avez déjà eu entre les mains... En général les enfants les adorent car elles permettent de faire des dessins multicolores gâce à un support très agréable à utiliser. En fait une carte à gratter, c'est une carte plus ou moins rigide, recouverte d'une pellicule noire qui, quand on la gratte avec un stylet, révèle les couleurs de l'arc-en-ciel. En cette période de confinement on ne va pas sortir exprès pour en acheter, d'autant que ce n'est pas forcément toujours donné. Et surtout c'est super facile à faire soi-même! Pour ça, vous aurez besoin, de papier cartonné de type fiche bristol, de pastels à l'huile, ou pastels gras (vous savez? Ceux qui sont entourés d'un petit papier" et qui fondent à la vitesse de la lumière si on les laisse au soleil). Il vous faudra aussi de la peinture acrylique, noire ou d'une autre couleur, et de liquide vaisselle (le plus basique et le moins cher possible, hein). Ensuite c'est simple: avec les pastels, coloriez l'intégralité de votre feuille bristol en alternant les couleurs. Façon arc-en-ciel, cercles concentriques ou mosaïques peu importe du moment que le feuille soit entièrement recouverte. Dans un récipient mélangez ensuite peinture et liquide vaisselle (dans la plupart des recettes que j'ai vues on est à deux doses de peinture pour une dose de liquide vaisselle). Attention à ne pas mélanger trop vigoureusement sinon ça risque de mousser. Recouvrez ensuite votre feuille coloriée avec la peinture. On peut l'étaler au pinceau mais c'est plus régulier au rouleau. Laissez ensuite bien sécher. L'idéal est de préparer vos cartes la veille. Pour les utiliser il vous suffira de trouver un ou des objets pouvant servir de stylet. Un pic à brochettes par exemple. Ah, un dernier conseil: essayer de fabriquer plusieurs cartes. Parce que quand vous montrerez aux enfants comment on s'en sert vous risquez de vouloir les garder pour vous!

En forme de coeur © Radio France - Chrystelle GUY

Avec des cartes à gratter maison, vous pouvez créer des cartes recto-verso, leur donner la forme que vous voulez et y mettre les couleurs de fond qui vous inspirent (par exemple une peinture de couleur froide qui recouvre des couleurs chaudes). Et une fois les décorations faites avec le stylet, vos cartes peuvent se transformer en mobiles, en petites déco à accrocher. J'ai même vu des couronnes des rois et des bracelets avec cette technique.

Mais aujourd'hui, je vous propose de partir du principe de la carte à gratter pour créer quelque chose de surprenant et qui pourrait vous donner une chouette idée de cadeau pour la fête des mères ou la fête des pères. On va fabriquer une carte à gratter façon jeu de hasard. Au lieu de gagner de l'argent, le destinataire de cette carte se verra délivrer un joli message ou gagnera un bisou, un p'tit dej' au lit le jour de son choix ou un gros câlin… Si on est très joueur, on peut même utiliser ces cartes pour une chasse au trésor dans la maison. On cache le cadeau quelque part, on donne une carte qui une fois grattée indique un endroit où se cache une autre carte qui indique un autre endroit et ainsi de suite jusqu'au trésor. Alors, comment faire? Déjà il vous faut une peinture à gratter (le fameux mélange liquide vaisselle: peinture acrylique). Ensuite, sur du papier un peu rigide ou même du papier à imprimante que vous collerez par la suite sur un carton fin créez votre carte avec les messages que vous voudrez voir apparaître et ceux qui devront rester cachés. Faites en sorte qu'ils soient quand même assez espacés les uns des autres. Avant de recouvrir tout ce petit monde la peinture à gratter, collez du ruban adhésif sur les messages que vous voulez voir apparaître au grattage. La peinture ne se décollera que de la surface ultra lisse créée par l'adhésif. J'ai parlé d'idée cadeau pour la fête des mères ou des pères. Mais c'est aussi une super idée pour des cartes annonçant un heureux événement ou pour faire des bons cadeaux un peu originaux. Là aussi, la seule limite c'est votre imagination. Alors, c'est parti! Grattons!!

